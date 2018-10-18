В Москве открыли памятник первому президенту Узбекистана Каримову

В центре Москвы в четверг состоялось открытие памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Его установили в ночь с 14 на 15 октября в муниципальном округе Якиманка, в сквере, названном в честь покойного политика.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что церемония открытия проходила под усиленной охраной, а журналистов в оцепленный полицейскими сквер пускали только по спискам.

В мероприятии участвовали представители властей России и Узбекистана. Каримова называли выдающейся личностью и подчеркивали, что он не допустил в стране "цветной революции", передает корреспондент Радио Свобода.

В январе депутаты московского округа Якиманка выступили против установки памятника Каримову. Члены ЛДПР призывали подписать петицию против монумента, обвиняя Каримова в актах агрессии по отношению к русскоязычному населению Узбекистана и проведении десоветизации в стране.

Проект референдума об установке памятника Каримову отклонили московские власти.

Ислам Каримов руководил Узбекистаном с 1989 года. Он скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. Правозащитники называют Каримова одним из самых жестоких диктаторов современности, обвиняют его в систематическом нарушении прав человека, пресечении любых оппозиционных настроений в стране и гибели сотен людей во время беспорядков в городе Андижан в мае 2005 года.