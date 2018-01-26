"Яблоко" предложило провести референдум в округе Якиманка

В Москве депутаты муниципального округа Якиманка от партии "Яблоко" собираются провести референдум среди местных жителей. Одним из ключевых вопросов будет перенос памятника Владимиру Ленину и установка монумента первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Заявление депутатов опубликовано на сайте партии "Яблоко".

Помимо вопросов об установке и переносе памятников, депутаты предлагают горожанам ограничить высоту строительства зданий в районе Якиманка до 30 метров. Всего на референдуме будет обсуждаться восемь вопросов.

Депутаты предлагают провести голосование в день президентских выборов 18 марта 2018 года. Такая дата выбрана для того, чтобы явка была высокой, поскольку референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие 50% жителей. Это может быть первый проведенный в Москве муниципальный референдум, уточняют в "Яблоке".

Ранее совет депутатов муниципального округа Марьино собирался провести референдум об объединении столичных районов Марьино и Люблино. Позднее Мосгоризбиркоме сообщили, что эта инициатива была отозвана.