В Забайкалье полицейского осудили на 5 лет условно за пытки

Суд в Забайкалье признал бывшего полицейского виновным в пытках задержанного электрошокером и резиновой палкой. Нападавший, схвативший и избивший первого попавшегося прохожего за преступление, которое тот не совершал, получил условный срок, сообщили в четверг в пресс-службе Нерчинского районного суда.

Следствие установило, что в ноябре 2017 года обвиняемый получил сообщение о хулиганстве – неизвестные разбили стекло и сломали кнопку пожарной сигнализации в здании вокзала. Полицейский пошел к станции для выяснения деталей происшествия, но по дороге заметил группу людей и напал на одного из прохожих, стоявшего к нему спиной.

​Ударом по ногам полицейский сбил потерпевшего с ног, уронил на землю, а потом не меньше 2 раз ударил его в спину. Нападавший отвел задержанного в пункт полиции, где пытал электрошокером и бил резиновой палкой, добиваясь признания в чужом преступлении.

Бывший полицейский полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшим. За пытки ему присудили 5 лет условно и на полтора года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.​