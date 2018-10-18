Саратовская полиция назвала своих истощенных лошадей "бодрыми"

Саратовская полиция считает "бодрыми и активными" списанных со службы лошадей, о тяжелом состоянии и гибели которых ранее рассказали общественные активисты. Об этом говорится в ответе пресс-службы МВД на запрос "Радио Свобода". Ведомство ссылается на заключение ветеринаров, которые также назвали "хорошим" состояние лошадей, все еще несущих службу в саратовской полиции.

В начале сентября активисты и местные жители, случайно увидевшие служебных животных саратовского полицейского управления, рассказали журналистам, что лошади сильно истощены.

Изначально животных было 22, из них особенной худобой отличались 11 списанных со службы коней, которых очевидцы тогда назвали "живыми скелетами". С момента первой публикации о жестоком обращении с животными двое из них погибли – остававшийся на службе конь Торнадо и списанный конь Зарок.

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По факту мошеннического хищения средств, выделенных на содержание животных, было возбуждено уголовное дело. Корреспондент "Радио Свобода" побывал в арендованных ведомством конюшнях и убедился, что 10 животных, которые все еще участвуют в несении службы, страдают заметной худобой.

Оставшиеся в живых десять списанных лошадей были переданы на содержание и откорм в различные организации: три – в ветеринарный госпиталь, четыре – в Краснокутский зооветеринарный техникум, три – в фермерское хозяйство Краснокутского района. Из-за удаленности последнего от Саратова активисты потеряли возможность следить за судьбой животных и опасаются за их жизнь.

Вопрос "Радио Свобода" о том, какие меры были предприняты для предотвращения преступления, по факту которого теперь возбуждено уголовное дело, пресс-служба МВД проигнорировала.

На прошлой неделе стало известно, что семь офицеров саратовской полиции были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.