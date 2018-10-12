В Саратовской области за гибель лошадей наказаны полицейские

Семь офицеров саратовской полиции, от начальника тыла областного главка до помощника командира городского полка патрульно-постовой службы полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после публикаций о гибели служебных лошадей. Об этом информирует Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу саратовского регионального управления МВД.

Начальник тыла управления по Саратовской области и командир полка патрульной службы по городу Саратову понижены в должностях. Ещё четверо предупреждены о неполном служебном соответствии, замначальника местного полицейского управления получил строгий выговор.

О голодающих лошадях кавалерийского полка полиции в Саратове стало известно в середине сентября благодаря энтузиастке конного спорта Ирине Зацепилиной. Придя на городской ипподром, где стоит ее собственный конь, она случайно обратила внимание на ту часть конюшни, которую арендует ГУ МВД. Зацепилина ужаснулась – лошади были сильно истощены. Их явно недокармливали уже долгое время, рассказала она корреспонденту Радио Свобода. "Это происходило на глазах у коневладельцев, чьи благополучные откормленные животные стоят в стойлах по соседству, всего в нескольких метрах".

«В сентябре 2018 года лошади, предназначенные для выбраковки, официально переданы в безвозмездное пользование общественной организации "Народная дружина Саратовского района Саратовской области", три лошади в настоящее время находятся в саратовском государственном аграрном университете имени Вавилова, четыре — в Краснокутском зооветеринарном техникуме, еще три — в фермерском хозяйстве», — сообщил изданию Лента.Ру официальный представитель Главного управления МВД по Саратовской области.