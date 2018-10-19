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Главу Фонда кино Антона Малышева отправили в отставку

Кинозал, иллюстративное фото

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Исполнительного директора российского Фонда кино Антона Малышева отправили в отставку. Об этом он сам сообщил "Интерфаксу", сославшись на распоряжение правительства. На место Малышева пока никого не назначили. Причину отставки агентство не называет.

Антон Малышев возглавлял Фонд кино с 2013 года. В августе правительство России утвердило новый устав организации, по которому оно само назначает руководителя фонда по представлению Минкульта.

"Ведомости" отмечают, что на такой реформе настоял министр культуры Владимир Мединский, у которого с Малышевым личный конфликт, и который стремится получить больше контроля над Фондом кино. Глава министерства предлагал, чтобы его возглавила директор Музея кино Лариса Солоницына.

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