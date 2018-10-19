Владелец борделей в Неваде примет участие в выборах после смерти

Кандидат от Республиканской партии в Палату представителей Невады Деннис Хоф примет участие в выборах несмотря на свою смерть. Тело 72-летнего владельца сети борделей было обнаружено во вторник, а в субботу в штате начнется досрочное голосование, сообщает Associated Press. Бюллетени уже напечатаны и разосланы, поэтому Хофа не будут исключать из голосования.

Хоф был известен как главный герой документального сериала канала HBO Cathouse, где документалисты следили за работой его сети борделей. Он выиграл республиканские праймериз за право участвовать в парламентских выборах у действующего члена Палаты представителей Невады Джеймса Оскарсона. На выходных Хоф праздновал день рождения, его тело было обнаружено во вторник, выяснение обстоятельств его гибели может занять до шести недель.

Associated Press отмечает, что Хоф имеет все шансы выиграть выборы в своем округе даже после смерти. В этом случае его место в парламенте штата займет кандидат, предложенный республикацами.