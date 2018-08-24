"Гоняли ток по телу". Сотрудников УБОП обвиняют в пытках

Сразу несколько осужденных жителей Татарстана заявили о пытках и давлении со стороны сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД. Все они направили свои заявления о преступлении в правоохранительные органы и Владимиру Путину. Главным виновником они называют замначальника подразделения по борьбе с оргпреступностью Дмитрия Марфина. "Idel.Реалии" рассказывают, в чем осужденные и их родственники обвиняют правоохранителей.

10 апреля 2017 года казанца Сергея Григорьева задержали сотрудники МВД. Его доставили в подразделение по борьбе с организованной преступностью. Там он в течение длительного времени стоял с надетой на лицо шапкой без возможности присесть и посетить туалет.

Душили, пока он не стал прогрызать пакет зубами

– Около 19:30 заместитель начальника по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Марфин, оперуполномоченный Дмитрий Иванов и еще трое сотрудников по УБОП (не называли свои фамилии) начали душить Григорьева, надевая ему на голову полиэтиленовый пакет. Душили, пока он не стал прогрызать пакет зубами. Затем были пытки током: к ногам и ягодицам прикладывали железные клеммы и гоняли ток по его телу с помощью самодельной машинки, – рассказывает в своем заявлении в Следственный комитет России по Татарстану сестра Григорьева Надежда Шакирова.

На следующий день Григорьева доставили в поликлинику. Врач проверил его и заявил, что мужчина полностью здоров. Через несколько часов задержанный начал жаловаться на боли в ногах. Врач проверил его снова и зафиксировал двусторонние ушибы коленных суставов. "И тут же, со слов оперуполномоченного Иванова, записывает, что повреждения были нанесены два дня назад", – пишет Шакирова. Она же уверяет, что несколько свидетелей могут подтвердить: Григорьев был абсолютно здоров до задержания.

О том, что брата пытали, Шакирова узнала на следующий день после этого. Позвонил адвокат и сказал, что ее брата "помяли".

– На мой вопрос о том, надо ли заявить об этом в полицию, он сказал, что от этого может стать только хуже. Мы испугались и не стали заявлять. 12 апреля я увидела брата в суде, он очень плохо выглядел. Поговорить мне с ним не дали, – рассказывает Шакирова. – От адвоката мы позже отказались, потому что нам показалось, что он сотрудничает со следствием. Более того, он потом при опросе следователем по особо важным делам сказал, что про пытки ничего не слышал.

Брат рассказал Шакировой о пытках чуть позже на свидании, а потом все в подробностях расписал на судебном заседании. "После этого я твердо решила, что буду бороться за брата; преступники, которые совершили это, должны быть наказаны", – вспоминает женщина.

Первый раз о пытках она заявила в обращении к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Позже пришел ответ: никаких противоправных действий со стороны сотрудников УБОП нет.

От адвоката мы позже отказались, потому что нам показалось, что он сотрудничает со следствием

26 января 2018 года Надежда Шакирова написала заявление о пытках в Следственный комитет по Вахитовскому району Казани. В марте следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела. По словам Шакировой, в материалах проверки отсутствует медицинская экспертиза, на которую ссылается следователь. Кроме того, ей удалось позже узнать, что за медицинскими картами Григорьева следователь послал того же оперативника, на которого написано заявление, Дмитрия Иванова. Обжалование в прокуратуру и в СК по РТ не дало результатов.

Надежда Шакирова – председатель Ассоциации незаконно осужденных Татарстана. Она и еще несколько родственников осужденных создали организацию как раз после того, как ее брата арестовали, а потом и осудили за разбойное нападение и вымогательство с применением насилия. Григорьев свою вину не признал.

– Основная моя функция – это объединение людей в нашу группу, дело практически каждого участника ассоциации я знаю. У многих изучала документы. Так я познакомилась с делом "бутлегеров", у них тоже Марфин и даже следователь тот же – Багаутдинов. От них я услышала о насилии Марфина по отношению к брату и к ним.

Дело Григорьева и ОПГ

Сергея Григорьева 27 декабря 2017 года признали виновным в преступлениях по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия") и по двум эпизодам по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц"). Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, до этого не был судим.

Вместе с ним осудили и другого казанца –​ Александра Максимова, ранее трижды судимого. Ему дали восемь лет лишения свободы. Максимов о пытках не заявлял. Как отмечает Шакирова, его не пытали, но угрожали, что с беременной женой "расправятся".

Свидетелем первоначально была одна женщина, которая на судебном заседании призналась, что оговорила Григорьева под давлением следователей

Согласно следствию, в 2009–2010 годах Максимов и Григорьев совершили два разбойных нападения на неких Алишера Джалолова и Оскара Булгакова.

В марте 2009 года они дважды пытались вымогать деньги у Джалолова, а потом где-то "в период с 1 апреля по 8 мая" 3,5 часа избивали его в квартире в центре Казани с еще одним гражданином Зариповым, дело которого вынесено в отдельное производство. Следствие установило, что они требовали с него 15 тысяч рублей, избивали, а Григорьев пытал раскаленным утюгом. Зарипов же избивал молотком и угрожал предметом, похожим на пистолет. Они забрали у Алишера Джалилова телефон и 500 рублей. Потом Джалилов согласился позвонить другу и попросил его передать 15 тысяч рублей. Через некоторое время все они встретились в центре Казани и обменяли 15 тысяч рублей на Джалилова.

Отметим, что сам Джалилов был судим семь раз, а заявление на Григорьева и Максимова написал, находясь в СИЗО. Кроме того, он проходил свидетелем по другому уголовному делу, о котором Шакировой стало известно чуть позже.

– Один человек мне предоставил документы, где Джалолов у них по делу проходит свидетелем. Он же говорит, что есть еще как минимум два уголовных дела, где он имеет такой же статус, – рассказывает Шакирова.

Следующее преступление, по мнению следствия, Максимов и Григорьев совершили с Зариповым через год. Они якобы сели в автомобиль к Оскару Булгакову, когда тот сидел за рулем, и, угрожая ножом, "сняли" с него драгоценности, часы, два мобильных телефона и забрали деньги.

Надежда Шакирова отмечает, что по этому эпизоду не все так просто. В нем свидетелем первоначально была одна женщина, которая на судебном заседании призналась, что оговорила Григорьева под давлением следователей. "Но ее показания исчезли из материалов проверки, а следователь отмечает, что она отказалась давать показания", – уточняет Шакирова.

Сергей Григорьев отбывает наказание в ИК-4 в Нижнекамске.

Марфин и обвинения

Когда брат Шакировой рассказал ей о пытках, она стала искать информацию о Марфине. Чуть позже ей удалось выйти на других осужденных, чьими делами занимался лично замначальника УБОП. "Известно, что Марфин применял пытки не только к брату, а все заявления на него остаются без уголовных дел", – отмечает Шакирова.

Ей удалось выяснить, что Марфина обвиняли в пытках осужденных из банды "Кураловские" в 2011 году. Так, Алексей Каляканов, Евгений Киряхин и Александр Булычев писали заявления об этом, но им отказали в возбуждении дела, несмотря на то что все повреждения были зафиксированы.

У Булычева был ожог полового органа. Это было сделано клеммами

– По словам их адвоката, у Булычева был ожог полового органа. Это было сделано клеммами (к ним подводится ток. – "Idel.Реалии"). Кроме того, ему отбили почки. Он месяц пролежал в больнице. У Евгения Киряхина до сих пор остались на ногах красные точки от пыток током, – пишет Шакирова в заявлении.

Она также выяснила, что после допросов члены банды "Бигбулатовские" также заявляли о пытках со стороны Дмитрия Марфина.

25 февраля этого года в Казани прошел круглый стол на тему "Фабрикация уголовных дел". На нем Ирина Синягина рассказала про пытки и сексуальное насилие со стороны Дмитрия Марфина и других сотрудников УБОП. Якобы жительницу Казани Марию Варнашову таким образом пытались заставить дать ложные показания. Там же Синягина рассказала, как и ее принуждали те же оперативники дать показания против своего мужа, угрожая тем, что детей отдадут в детский дом.

Шакирова отмечает, что ей удалось найти почти десять потерпевших, открыто заявляющих о пытках в татарстанском УБОП.

Специально выдумывают преступление, берут подставного потерпевшего и сажают людей

– Я считаю, надо эти факты как-то донести до Москвы, поднять шум, чтобы виновные понесли наказание, а дела, где были пытки, нужно пересмотреть. Все, с кем я беседовала, говорят, что не просто не виноваты, а даже самого преступления не было. То есть специально выдумывают преступление, берут подставного потерпевшего, типа нашего – Алишера Джалолова (который по другому делу проходит как свидетель) – и сажают людей. Свидетели на суде говорят о том, что их заставили дать такие показания, – судья не реагирует, – говорит Шакирова.

В своем последнем обращении Шакирова просит провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия") и др. Также она просит "огородить проверку от вмешательства сотрудников СК, прокуратуры и МВД по Республике Татарстан, тем самым огородив проверочные и следственные мероприятия от коррупции и волокиты". ​