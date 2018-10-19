Екатеринбургский депутат пожаловался на нехватку денег на конфеты

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил увеличить размер компенсации расходов на депутатскую деятельность для муниципальных депутатов с 55 до 80 тысяч рублей. Об этом он рассказал в интервью Znak.com.
Депутат предложит коллегам по городскому парламенту рассмотреть вопрос об увеличении компенсации расходов на депутатскую деятельность на 30 процентов — с 50-60 до почти 80 тысяч рублей.
"Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное", — сказал Володин.
Депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов, поясняет Znak.com. Председатель профильной комиссии городской думы по местному самоуправлению Алексей Вихарев в общении с журналистами сказал, что поддерживает инициативу. Но напомнил, что в прошлом созыве городской думы уже был депутат, получавший эту компенсацию, при этом в течение полутора лет не проводивший никакой работы с избирателями.
В октябре 2017 года Znak.com цитировал обсуждение городскими депутатами законопроекта о повышении зарплаты городским чиновникам. В нем один из депутатов упоминал, что члены городской думы при окладе 27 тысяч рублей, за счет надбавок, получали зарплату на руки 106 тысяч.
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