Константинопольская православная церковь отказалась разрывать отношения с Русской православной церковью и призвала прихожан молиться о единстве христиан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обращение экзархата русских приходов Константинополя в Западной Европе к пастве.

В документе сказано, что Константинопольская церковь состоит в полном общении со всей Православной церковью и продолжает упоминать предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла на службах. Экзархат призвал всех священников, монахов и прихожан молиться о единстве христианской церкви.

Синод Русской православной церкви ранее на этой неделе принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за разногласий о каноничной принадлежности территории Украины. Верующим РПЦ запрещено принимать участие в таинствах и богослужениях Константинопольской церкви.

Накануне на сайте Change.org была опубликована петиция части прихожан РПЦ с призывом к патриарху Кириллу пересмотреть решение о разрыве отношений. Ее автором стал бывший редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин.