Турция пообещала раскрыть "всю правду" об убийстве Хашогги

Заместитель главы правящей партии Турции пообещал раскрыть "всю правду" об убийстве Джамаля Хашогги. "Турция не позволит это скрыть", – заявил бывший вице-премьер страны Нуман Куртулмуш. Его слова цитирует агентство Associated Press. Он пообещал раскрыть детали расследования смерти Хашогги, которое ведет турецкая полиция.

Заявление Куртулмуша прозвучало после того, как власти Саудовской Аравии признали смерть оппозиционного журналиста Хашогги в консульстве страны в Стамбуле.

В ночь на субботу государственный прокурор Саудовской Аравии заявил, что Хашогги погиб в драке в консульстве королевства в Стамбуле. 18 подданных королевства задержаны по подозрению в причастности к преступлению. Двое высокопоставленных советников наследного принца уволены со своих постов. Один из них – заместитель руководителя разведки, генерал-майор Ахмед аль-Ассири. Его, по данным The New York Times, власти страны готовы были назвать виновным в убийстве журналиста.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие следователи предполагают, что Хашогги был убит на территории консульства. В распоряжении властей страны оказалась аудиозапись, на которой слышно, как прилетевшие в Стамбул саудовцы допрашивали Хашогги на территории консульства, затем запытали его до смерти и расчленили его тело.

Гибель Хашогги вызвала дипломатический скандал. В странах Евросоюза и США обсуждаются возможные санкции против Саудовской Аравии после исчезновения журналиста. Президент США Дональд Трамп обещал наказать Эр-Рияд, если выяснится, что за убийством Хашогги стоят власти королевства.

Официальные объяснения властей Саудовской Аравии Трамп назвал "заслуживающими доверия". "Мы не закончили наше расследование, – заявил президент США, – но я думаю, это [заявление] – важный первый шаг", цитирует его агентство AFP.