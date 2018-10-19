Власти Саудовской Аварии обсуждают возможность обвинить в организации убийства журналиста Джамаля Хашогги советника наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с планами руководства королевства.

Королевство планирует заявить, что генерал-майор Ахмед Аль-Ассири убил журналиста, неправильно поняв распоряжение наследного принца доставить Хашогги в Саудовскую Аравию на допрос.

Генерал хорошо известен западным медиа после того, как стал официальным спикером международной коалиции суннитских государств, воюющей в гражданской войне в Йемене на стороне правительства против повстанцев-шиитов. Но в прошлом году его перевели на работу в разведку, и убийством журналиста хотел проявить себя на новом месте, планируют заявить саудовские власти.

Это версия могла бы помочь снять обвинения в организации убийства Хашогги с наследного принца, и остановить международный кризис, связанный с исчезновением журналиста.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие следователи полагают, что Хашогги был убит на территории консульства. В Эр-Рияде причастность официальных властей к пропаже журналиста отрицают.​

Исчезновение журналиста может привести к международным санкциям против Саудовской Аравии. В частности, президент США Дональд Трамп ранее обещал наказать Саудовскую Аравию, если выяснится, что за вероятным убийством Хашогги стоят власти королевства.