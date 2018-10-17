Цель разрыва – примирение

Доброе утро!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти после апрельских массовых протестов, ушел в отставку, чтобы “завершить революцию” посредством проведения внеочередных парламентских выборов. Отставка понадобилась, потому что депутаты приняли закон, затрудняющий роспуск самих себя.

Лидер протестов в Ингушетии жалуется на “хамский настрой Кремля”. Глава республики усомнился в похищении сотрудника Amnesty International в Магасе.

В РПЦ сказали, что цель разрыва с Константинополем – примирение.

Новые губернаторские выборы в Приморье назначены на 16 декабря. Результаты предыдущих отменили из-за масштабных нарушений, связанных с попыткой предотвратить победу кандидата-коммуниста.

В Украине разбился Су-27, погибли два пилота.

“Нам самим негде жить”

В Пятигорске состоялась встреча лидеров протеста против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией с представителем президента по Северо-Кавказскому федеральному округу Александром Матовниковым и главой Управления внутренней политики администрации Путина Андреем Яриным. На встрече ингушам сказали, что решение о границе отменить невозможно, а если протестующие с ним не согласны – пусть обращаются в суд. По словам главы оргкомитета митинга в Магасе, их поразил “хамский настрой Кремля”.

Акция протеста в Магасе продолжается, местные депутаты отказываются от мандатов. Народ настаивает, что такие вопросы решаются на референдуме, что Ингушетия и так маленькая и что “им самим негде жить”. Подробно все стороны высказываются здесь. Само соглашение при этом вступило в силу.

Отдельно глава республики Юнус-Бек Евкуров назвал провокацией заявление сотрудника Amnesty International Олега Козловского о том, что его похитили в Магасе. Вот хорошая объяснялка о том, почему правозащитникам так сложно работать на Кавказе.

Не смотри на русские заборы

На Рублевском шоссе под Москвой сотрудники Федеральной службы охраны задержали двух сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они для подтверждения выводов каких-то своих расследований ходили и смотрели на заборы. Их отвезли в отделение полиции, продержали там три часа и отпустили.

задержали двух сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они для подтверждения выводов каких-то своих расследований ходили и смотрели на заборы. Их отвезли в отделение полиции, продержали там три часа и отпустили. Против росгвардейца , который “приструнил” беременную иркутянку, все-таки завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, но дело против избитой им женщины о применении насилия к представителю власти не закрыто. Вся история тут.

, который “приструнил” беременную иркутянку, все-таки завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, но дело против избитой им женщины о применении насилия к представителю власти не закрыто. Вся история тут. Выяснилось, сколько стоит жизнь заключенного: суд обязал ФСИН выплатить 500 тысяч рублей матери за гибель сына в СИЗО Орска.

выплатить 500 тысяч рублей матери за гибель сына в СИЗО Орска. Правозащитники сообщают о задержании в Москве двух подростков по делу о призывах к экстремизму . Теперь органам легко их искать: полиция по всей России закупает системы мониторинга соцсетей. Что они умеют и кто их разрабатывает, подробно рассказано здесь.

. Теперь органам легко их искать: полиция по всей России закупает системы мониторинга соцсетей. Что они умеют и кто их разрабатывает, подробно рассказано здесь. В Приморье повторные губернаторские выборы назначены на 16 декабря. Результаты предыдущих отменили из-за масштабных вбросов, которые начались, когда выяснилось, что побеждает кандидат-коммунист.

Турчак на Афоне

Секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак и его заместитель уехали замаливать грехи на Афон незадолго до разрыва евхаристического общения между Константинополем и Москвой. И теперь, получается, насовершали новых грехов, ибо Афон для подведомственных Московскому патриархату теперь закрыт, несмотря на то, что Россия вложила в эту греческую гору 200 млн долларов (по данным “Би-би-си”). Может быть, еще и поэтому в РПЦ выступили с диалектическим тезисом “цель разрыва с Константинополем – примирение с Константинополем”.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время предложит передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриарха.

Если вам все еще это интересно, то вот квалифицированная объяснялка про раскол и разрыв.

Журналист и посольство

Консул Саудовской Аравии в Стамбуле уехал из Турции после обысков в здании консульства, где турецкая полиция будто бы нашла “неоспоримые свидетельства” убийства журналиста Джамаля Хашогги (по данным CNN, тело убитого расчленили после убийства). Госсекретарь США Майк Помпео съездил в Эр-Рияд и поговорил с королем Саудовской Аравии. Теперь, вероятно, последует некое заявление со стороны Эр-Рияда. Хроника таинственного исчезновения Хашшоги – здесь.

Режиссер и кино

Двоюродная сестра Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России, рассказала в телеинтервью, что он находится в критическом состоянии в реанимации. ФСИН России в ответ оценила его состояние как удовлетворительное; по данным ведомства, он остается в медчасти колонии. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе поедет в Лабытнанги только через две недели. Олег Сенцов держал голодовку 145 дней и прекратил ее под угрозой принудительного кормления.

В Киеве началась работа над фильмом по сценарию Сенцова. Деньги дает Минкульт Украины.

Новости вандализма

В Перми завели уголовное дело за испорченное счастье: слово “Счастье” в арт-объекте “Счастье не за горами” кто-то поменял на слово “Смерть”.

Полиция Мюнхена открыла дело в связи с акцией британского журналиста Грэма Филлипса (любимчика российского государственного телеканала RT) на могиле Степана Бандеры: он сорвал с нее украинский флаг и заменил его надписью “Здесь похоронен украинский нацист Бандера”.

Шесть ссылок и бонус

Начнем с кроссовок. В издательстве “Новое литературное обозрение” вышла книга Екатерины Кулиничевой “Кроссовки: культурная биография спортивной обуви”. Вот два отрывка: про Nike и Vans и про советские недокроссовки.

Совы и повадки Каролингов. Отрывок из книги Джеймса Эдмунда Хартинга “Орнитология Шекспира” в переводе Александра Филиппова-Чехова – про сов. Сексуальным отношениям в обществе франков посвящен отрывок из книги Александра Сидорова “В ожидании Апокалипсиса”.

Две смерти. Эссе швейцарского журналиста Штефана Хилле о супружеской паре, решившейся на эвтаназию. И для контраста – рассказ о гибели в полиции Сергея Рожкова, некогда участника левого и экологического движения в Краснодарском крае, который в последние годы вел тихую жизнь, разводя коз и персики в садовом товариществе.

Бонус. “Букера” получила писательница из Белфаста Анна Бернс за роман “Молочник”, действие которого происходит в годы конфликта в Северной Ирландии. Вот рецензия (англ). Пишут, что очень смешной – в серьезном смысле.

Искренне Ваши,

Семь Сорок