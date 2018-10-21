СМИ: скандинавские банки подтвердили иски от Бориса Ротенберга

Скандинавские банки Nordea, Handelsbanken и Danske Bank подтвердили получение иска от российского миллиардера Бориса Ротенберга. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

19 октября агентство Bloomberg сообщило, что поводом для иска стало несоблюдение договоров обслуживания. Как утверждается, банки могли нарушить их из-за санкций США в отношении бизнесмена.

По данным телеканала, Ротенберг подал иск в окружной суд Хельсинки 4 октября. 19 октября банки получили уведомление. Об остальных деталях иска не сообщается.

Борис Ротенберг находится под санкциями США с 2014 года в связи с российской аннексией Крыма. Бизнесмен помимо российского имеет гражданство Финляндии, поэтому он не попал под санкции Евросоюза. В январе этого года Борис Ротенберг и его брат Аркадий были включены в так называемый "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции за вмешательство в выборы в США.