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Жители Владикавказа вышли на митинг после пожара на "Электроцинке"

Митинг во Владикавказе

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг после пожара на заводе "Электроцинк". Горожане потребовали от властей республики закрыть производство, сообщают "Кавказ.Реалии".

К митингующим вышли несколько депутатов, которые заявили, что "будут работать" над вопросом закрытия завода. По информации издания, часть жителей Владикавказа покинули город из-за возможных выбросов вредных веществ.

Пожар на заводе "Электорцинк" произошел ночью 21 октября. Площадь возгорания превысила 4 тысячи квадратных метров. Во время тушения погиб один сотрудник пожарной службы, еще двое пострадали. Представители "Электроцинка" заявили, что возгорание не представляет опасности для жителей Владикавказа.

В 2009 году на заводе "Электроцинк" произошли выбросы диоксида серы. Предельно допустимые нормы этого вещества в воздухе были превышены в 10 раз. Жители республики провели тогда акции протеста. В отношении завода возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Власти Северной Осетии тогда высказались против закрытия предприятия.

Активисты-экологи утверждают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем Владикавказа. В республике регулярно проходили пикеты против деятельности завода "Электроцинк".

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