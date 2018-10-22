Варфоломей: Россия оплачивает "чёрную" антиукраинскую пропаганду

Вселенский партиарх Варфоломей дал ясно понять патриарху Московскому и всея Руси Кириллу своё отношение к украинскому вопросу, заявив, что у Константинопольского патриархата нет намерения уступать давлению. Об этом сообщается в публикации на сайте Ортодоксия-Инфо.

Обращаясь к верующим в Стамбуле по случаю празднования 150-летия основания протестантского кладбища Ферикёй на территории греческой общины в Стамбуле, патриарх Варфоломей ясно дало понять, что прерогативы Константинопольского патриархата уходят корнями в решения Вселенских соборов и являются обязательными для всего православного мира.

"Нравится ли это нашим российским братьям или нет, в скором времени они признают решение Вселенского патриархата, поскольку у них не будет иного выбора"– заявил Варфоломей. Он добавил, что хорошо знаком с усилиями российской стороны в финансировании публикаций, являющих собой "чёрную" пропаганду. Таким образом российская сторона хочет нанести ответный удар Вселенскому патриархату, говорится в публикации.

Это заявление Вселенского патриарха, по всей видимости, стало его первым ответом на обвинения со стороны Москвы в свете развития событий вокруг Украины, отмечается в публикации.

Ранее Константинопольский (Вселенский) патриархат заявил о начале процедуры предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В Русской православной церкви это решение не признают и обвиняют патриарха Варфоломея в расколе.