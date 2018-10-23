На Камчатке директор 5 лет не платил оленеводам зарплату

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении генерального директора оленеводческого предприятия "СХА Дружба", сотрудники которого в течение нескольких лет не получали зарплату. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

По версии следствия, глава артели , имя которого не называется, "из корыстной и иной личной заинтересованности" 5 лет присваивал себе зарплату 32 работников – на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Ранее на директора оленеводческого хозяйства уже было заведено уголовное дело о невыплате зарплаты восьми работникам на общую сумму в шесть с половиной миллионов рублей. В ходе расследования этого дела следователи и обнаружили 5-летнюю невыплату всем работникам артели.

В сообщении отмечается, что директор имел средства для выплаты зарплаты.

Оба уголовных дела соединены в одно производство.