В Екатеринбурге неоязычника принудительно поместили в психбольницу

В Екатеринбурге лидера неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" Владимира Мануйленко, которого подозревают в экстремизме, принудительно доставили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Как сообщает адвокат организации "Агора" Алексей Бушмаков, его подзащитного сегодня увезли из квартиры полицейские.

Бушмаков считает постановление об обследовании незаконным и подчеркивает, что у защиты не было времени ознакомиться с документом и что основания для проведения амбулаторной экспертизы отсутствуют.

В июле у Владимира Мануйленко прошли обыски, связанные с возбужденным ранее уголовным делом о возбуждении ненависти по национальному признаку. По версии следствия, неоязычник под псевдонимом Владимир Серга разместил в соцсети "ВКонтакте" два поста с экстремистским содержанием.

Сам Мануйленко настаивает, что "последовательно занимается возрождением славянского обычая с помощью обрядовых обычаев и служб, которые не носят ни политического, ни религиозного характера", говорится в пресс-релизе "Агоры".