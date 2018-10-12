Суд в Барнауле отменил постановление о назначении психиатрической экспертизы Антону Ангелу, которого подозревают в экстремизме из-за публикации мемов в интернете. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на адвоката Романа Ожмегова.

Суд пришел к выводу, что Ангел был лишен возможности себя защитить, и отправил материалы на доследование. В начале сентября подозреваемый был задержан у здания арбитражного суда в Барнауле. Полицейские насильно доставили его в психиатрическую лечебницу. Через несколько часов Ангела отпустили. Он написал в полицию заявление на действия сотрудников правоохранительных органов.

​На жителя Заринска Алтайского края Антона Ангела следователи в апреле завели уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Ему предлагали оформить явку с повинной, угрожая уголовным преследованием гражданской жены, матери и друзей. Тогда же следователь назначил Ангелу психиатрическую экспертизу и стал настаивать на его помещение в стационар.

Кроме Антона Ангела, в Барнауле подследственными по делам об экстремизме и оскорблении чувств верующих стали Андрей Шашерин, Даниил Маркин и Мария Мотузная.



За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". 3 октября президент внес в Государственную думу законопроект, который частично смягчает наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".