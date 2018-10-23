Госдума поддержала наказание за "вмешательство" НКО в выборы

Госдума России во вторник приняла в первом чтении законопроект, позволяющий объявлять "нежелательными" международные или иностранные неправительственные организации, которые российские власти уличат во вмешательстве в выборы.

В нижней палате российского парламента заявляют, что закон направлен на ограничение возможности иностранного влияния на избирательный процесс в России. В случае, если организацию признают "нежелательной", она должна будет незамедлительно прекратить деятельность на территории страны.

Закон о "нежелательных" организациях действует в России около трех лет. Правозащитники призывают российские власти прекратить его применять. В список таких организаций внесены ряд НКО, главным образом американских.

Международная организация Human Rights Watch настаивает, что закон о "нежелательных" организациях нарушает право на свободу выражения мнений и право на свободу ассоциации. Они закреплены Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской конвенцией о правах человека. Россия является участником обоих договоров, подчеркивают правозащитники.