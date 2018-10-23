Иркутский единоросс арестован за двойное убийство в 1997 году

Суд в Чите арестовал депутат городской думы Иркутска, единоросса Александра Панько по обвинению в убийстве двух человек в 1997 году. Об аресте депутата сообщает сайт Следственного комитета, его имя уточняет информационное агентство "Ирсити" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

47-летний Панько возглавляет в городской думе комиссию по собственности и земельным отношениям. Его подозревают в причастности к исчезновению двух членов организованной преступной группировки "Ключевские", рассказывает "Ирсити". Группировка, занимавшаяся рэкетом и бандитизмом, сложилась в начале 90-х годов в Забайкалье, задержания ее участников проводились в прошлом году.

Лидерами группировки агентство "Ирсити" называет предпринимателей Константина Ключевскего и Евгения Жарова, убитых в 2005 году. Согласно официальной биографии Панько на сайте Иркутска, в 90-е годы депутат занимался бизнесом.

По предъявленному ему обвинению Панько грозит пожизненное заключение.