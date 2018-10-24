В Приморье депутаты жалуются на давление из-за выборов

​В Приморье муниципальные депутаты жалуются на давление из-за выборов. Несколько представителей КПРФ и самовыдвиженцы сообщили об угрозах со стороны представителей штаба Олега Кожемяко – врио губернатора, назначенного Владимиром Путиным после скандала во втором туре выборов главы региона. Депутаты утверждают, что от них требуют отдать подписи за присланного в регион чиновника.



Депутат от КПРФ Олег Чибиряк, заявил РБК, что в случае отказа поддержать Кожемяко ему пригрозили не только лишить его политических перспектив, но и оставить без денег местные школу и детский сад. По словам депутата, с его матерью на эту тему говорила председатель местного совета ветеранов, а с супругой – бывший работодатель.



Коммунисты считают, что местные власти хотят сорвать выдвижение представителя их партии на новые выборы. Если большинство муниципальных депутатов поставят подписи за Кожемяко, Ищенко может не пройти муниципальный фильтр. Каждому из участников кампании необходимо набрать 140 таких подписей до 17 ноября. Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко также подтвердил "Новой газете" информацию о давлении на депутатов.



"Собирают депутатов и открыто говорят: вы должны голоса муниципального фильтра отдать только Кожемяко, а потом они будут распределяться уже по другим кандидатам. Понятно, что хотят допустить только подконтрольных спойлеров", – заявил Ищенко.



Пресс-секретарь Кожемяко Дарья Сметанина заявила, что данная информация является слухом, и комментировать ее СМИ отказалась.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко.

Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100% избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.