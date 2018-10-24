В ярославской области больных заключенных кормили с лопат

В Ярославской области заключенных лечебно-исправительного учреждения №9 в Угличе кормили с лопат. Об этом узнал фонд "Общественный проект", с которым связались родственники заключенных.

Правозащитники предполагают, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передавая таким образом еду, хотели унизить заключенных или боялись заразиться от них. В знак протеста один из осужденных объявил голодовку.

В российских лечебно-психиатрических учреждениях (ЛУИ) содержатся осужденные, страдающие алкоголизмом или наркоманией, а также психическими заболеваниями.

Адвокат "Общественного проекта" отправился на место событий, чтобы проверить полученную информацию и встретиться с объявившим голодовку заключенным. Но работники колонии не пустили его в учреждение. Они заявили, что заключенный отказался от встречи с ним.

В пятницу стало известно о том, что пятеро заключенных исправительной колонии №1 в Ярославле объявили голодовку. По сведениям "Общественного вердикта", они жалуются на нехватку медицинской помощи и на отсутствие отопления в камерах. Но ярославская прокуратура после проведения проверки сообщила, что не нашла нарушений связанных с жалобами заключенных в колонии №1.

В июле "Новая Газета" опубликовала видеодоказательства пыток в колонии №1 в Ярославле. На видерегистраторе зафиксировано как сотрудники ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии.