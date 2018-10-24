В Иркутске умышленно заразившего ВИЧ-инфекцией осудили на 2,5 года

В Иркутске суд приговорил местного жителя к двум с половиной годам колонии-поселения за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией своего партнера. Об этом сообщают "Сибирь.Реалии".

По мнению правозащитников, это не слишком строгое наказание за умышленное причинение вреда здоровью. Прокурор требовал для осужденного чуть более трех лет. Решение об обжаловании приговора в сторону ужесточения пострадавшая и ее представители еще не приняли.

Добиться возбуждения уголовного дела пострадавшей и ее адвокату удалось только спустя несколько месяцев после подачи первого заявления в правоохранительные органы. Жительнице Иркутска пришлось искать улики самостоятельно и доказывать, что она состояла с осужденным в отношениях. В ходе следствия обвиняемый дважды менял показания: сначала заявил, что не знаком с потерпевшей, потом – что не вступал с ней в близость.​