В Екатеринбурге члена ОНК оштрафовали из-за акции 9 сентября

В Екатеринбурге члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сергея Зыкова оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о повторном нарушении порядка организации митинга. Поводом послужила прошедшая 9 сентября акция против повышения пенсионного возраста в России.

Зыкова задержали в среду на выходе из областного суда, где он участвовал в гражданском процессе. Правозащитника обвинили в нарушении на митинге. Сам Зыков настаивает, что во время акции он фиксировал на видео нарушения прав ее участников, действуя как член ОНК и имея при себе соответствующие документы.

Правозащитники считают выдвинутые в отношении Сергея Зыкова обвинения абсурдными, а приговор – местью властей за его активную позицию в защите граждан.

9 сентября штабы Алексея Навального в регионах провели масштабную акцию против повышения пенсионного возраста. К протестам одновременно присоединились 39 городов, причем в большинстве из них акции не были согласованы. В Екатеринбурге, по данным "ОВД-инфо", были задержаны более 180 человек, а по всей стране – более тысячи.