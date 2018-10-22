Активиста штаба Навального приговорили к 10 месяцам колонии

Суд в Москве приговорил к 10 месяцам колонии активиста московского штаба Алексея Навального. Константина Салтыкова признали виновным в применении насилия к сотруднику полиции во время акции "Забастовка избирателей" 28 января.

Оппозиционера отпустили в зале суда по закону о пересчете одного дня под стражей за полтора дня в местах лишения свободы. Прокуратура требовала для активиста год колонии.

Салтыкова задержали 28 января в Москве вместе с Алексеем Навальным на акции в поддержку "забастовки избирателей". В автозаке активиста избили. На следующий день суд арестовал его на 30 суток за неповиновение требованиям полицейских и повторное участие в несогласованном митинге.

27 февраля за два часа до истечения срока административного ареста Салтыкова доставили в Следственный комитет, а потом домой для проведения обыска. На следующий день суд арестовал Салтыкова. По версии следствия, Салтыков на акции протеста в Москве 28 января нанес удары двум полицейским.