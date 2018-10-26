Российские военные, базы и наемники в Ливии, о присутствии которых в этой все еще разодранной гражданской войной стране недавно писали несколько западных изданий, на самом деле там еще не появились, по крайней мере в больших количествах. Однако в скором времени такое может произойти – если России удастся обыграть на "ливийском поле" многих других, местных и внешних, игроков. Все шансы на такую победу у Кремля есть.

"Российского военного присутствия в Ливии нет, – заявил недавно заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, назвавший фантазиями сообщения спецслужб Великобритании о якобы имеющихся у Москвы планах "превратить Ливию в новую Сирию". "Если говорить про мнение Великобритании, можно ответить, что их фантазиям нет предела. Поэтому они могут скоро сказать, что уже в Лондоне Псковская дивизия находится", — сказал Швыткин.

Ранее британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщила, что руководство MI6 доложило премьер-министру Терезе Мэй о намерении России закрепить свое военное присутствие в Ливии. Sun утверждает, что десятки агентов ГУ Генштаба России (бывшее ГРУ) и отряды спецназа уже находятся на средиземноморском побережье Ливии, в Тобруке и Бенгази, пользуясь поддержкой бойцов "ЧВК Вагнера". Британская разведка считает вероятным, что на территорию Ливии сейчас доставляются российские крылатые ракеты "Калибр" и зенитно-ракетные комплексы С-300.

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Сейчас в Ливии царит как минимум двоевластие. Основные стороны конфликта, противостоящие друг другу при поддержке различных временных союзников в 2018 году, это:

Палата представителей Ливии (Меджлис) – ранее признанный многими государствами парламент, избранный в 2014 году, известный также как "правительство в Тобруке". Он контролирует обширные области востока, юга и центра страны. Именно его поддерживает нынешняя Национальная армия Ливии во главе с самым известным и влиятельным сейчас ливийским военным и политическим деятелем – фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Правительство национального единства в столице Триполи во главе с Президентским советом, руководимым премьер-министром Фаизом Сараджем. Этот орган власти был создан в 2016 году при поддержке Совета Безопасности ООН.

Кроме этого, в Ливии действует огромное количество других средних и мелких группировок и объединений, из которых самые крупные это "Бригады Мисураты", "Зинтанские бригады" и террористы из "Исламского государства", проникшие в страну в 2014 году и всегда выступающие самостоятельно.

В продолжающейся в Ливии гражданской войне, говорится в публикации Sun, Кремль занимает сторону наиболее полевого командира – фельдмаршала Халифа Хафтара и снабжает именно его войска тяжелым вооружением. При этом российские военные и разные ЧВК, связанные с Кремлем и российскими нефтяными госкомпаниями, действуют в Ливии довольно давно. Например, The Washington Times писала, что по крайней мере с весны прошлого года в Ливии находится российская ЧВК "РСБ-Групп".

8 августа представитель Хафтара бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари в интервью российскому государственному агентству РИА Новости выразил официальную позицию своего командующего – что разрешение ливийского кризиса невозможно без вмешательства со стороны Москвы и лично президента России Владимира Путина. Фельдмаршал Хафтар за последние несколько лет совершил несколько поездок в Москву, результатом которых стала готовность России в будущем поставить фельдмаршалу оружия на два миллиарда долларов. В январе 2017 года Хафтар даже поднимался на борт российского авианосца "Адмирал Кузнецов", который подошел к берегам Ливии после завершения боевого похода к берегам Сирии.

О том, насколько верны утверждения западных изданий о заметном увеличении числа российских военных в Ливии и росте поставок из России фельдмаршалу Хафтару разных вооружений, и о глобальных военно-политических интересах Москвы в этой стране и в Северной Африке в целом, в интервью Радио Свобода рассуждает политический аналитик, знаток региона, арабист Кирилл Семенов:

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​– Появились ли к сегодняшнему дню новые данные о присутствии российских военных или российских наемников в Ливии? Откуда Washington Times и Sun взяли такие подробные сведения?

– ЧВК "РСБ-Групп" сама никогда не скрывала своего присутствия в Ливии, ее бойцы там занимаются в основном разминированием. Возможно, одновременно они предоставляют и некие дополнительные услуги, такие, как охрана некоторых ливийских военных, должностных лиц, бизнесменов. Но о том, что эта ЧВК участвовала именно в боевых действиях, военных операциях, конечно, никаких сведений нет. По всей имеющейся информации, эта ЧВК такими вещами не занимается, это не такая структура, как, например, "ЧВК Вагнера".

"Калибры" – это слишком большой боевой ресурс, который Хафтар просто не сможет освоить

Что касается новостей о появлении в Ливии С-300 и "Калибров", это может казаться убедительным – но в действительности самому фельдмаршалу Хафтару и С-300, и "Калибры" просто-напросто вовсе не нужны, так как у противников Хафтара нет авиации, которую бы С-300 могла поражать. Ему, скорее, нужны артиллерийские системы. И "Калибры" – это слишком большой боевой ресурс, который Хафтар просто не сможет освоить. И вряд ли такие масштабные поставки тяжелых вооружений в Ливию могли бы пройти незамеченными для всего мира. Для этого должны либо совершаться многочисленные полеты тяжелых военно-транспортных самолетов, которые бы давно отследили армии и спецслужбы всего Запада, либо заходы в ливийские порты больших российских десантных кораблей и других судов. Но в ливийских портах и на аэродромах никакой активности российского флота или авиации замечено не было. При этом, например, НАТО известно, что в Ливии есть база вооруженных сил ОАЭ, где западные разведчики обнаружили появление нескольких винтовых самолетов, которые там базируются. Это так называемые "летающие тракторы", переделенные в легкие штурмовики. Поэтому проблем с обнаружением С-300 либо "Калибров" вообще у Запада бы не возникло. Но пока об этом писали лишь несколько западных изданий.

– В начале августа власти в Тобруке, связанные с фельдмаршалом Халифом Хафтаром, прямо обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной. При том, что в западной Ливии при правительстве в Триполи тоже активно действуют российские представители. Если говорить о политической составляющей, не военной, какую сторону выбирает Кремль?

– А Кремль, в том-то и дело, пока пытается быть равноудаленным и от Тобрука, и от Триполи. И пока, в отличие, например, от Сирии, ему это удается. То есть Москва поддерживает хорошие отношения как с Хафтаром, так и с правительством в Триполи, имеет выходы на две стороны конфликта. И даже больше, чем на две – Россия контактирует с самыми разными группировками, часто в обход даже Хафтара.

​– Во-первых, Ливия богатая нефтью страна, а во-вторых, после падения Каддафи вся ее территория стала одним из основных перевалочных пунктов для сотен тысяч африканских беженцев, стремящихся попасть в Европу. Кремлю важнее контролировать ливийские нефтяные запасы, или обрести новый рычаг давления на Запад с помощью этой угрозы со стороны нелегальных мигрантов?

– Конечно, России в перспективе хотелось бы обрести такой рычаг влияния, возможно, она хотела бы иметь там военные базы и тому подобное, но пока что нынешнее состояние ливийских дел не позволяет Москве это сделать. Пока что говорить о том, что Россия сможет контролировать всю Ливию, не приходится, потому что, кроме РФ, там есть, в политическом смысле, много других игроков. Это и Объединенные Арабские Эмираты, и Франция, и Саудовская Аравия, и Италия, и даже США постепенно подключаются к "ливийскому вопросу". В отличие от той же Сирии, в Ливии на стороне либо Триполи, либо Хафтара уже возникла конкуренция за то, чтобы обеспечить собственное политическое влияние на того или иного участника ливийского конфликта.

Одновременно политическое влияние, естественно, проецируется на экономическую сферу, и идет борьба за контракты, связанные с добычей и экспортом ливийской нефти. Сейчас можно говорить, что в первую очередь Россия рассчитывает добиться выгодных условий для своих нефтяных компаний. А также возможности реанимировать разные старые проекты, которые были закрыты после того, как был свергнут Каддафи: например, это строительство железной дороги из Бенгази в Триполи. Но для этого нужен действительно устойчивый мирный процесс, без угрозы нового коллапса и возобновления в Ливии полномасштабной гражданской войны.

– Если до сих пор, и в обозримой перспективе, потенциал и возможности Москвы в Ливии не очень велики, почему Запад так пугается? Почему именно влиянию России в Ливии, гипотетическому или истинному, уделяется такое внимание?

– Да потому что в целом российская угроза для Запада сейчас стала реальностью. Даже в рамках только этого континента и региона – после того же появления российских ЧВК в ЦАР, естественно, Ливию просто нельзя обойти вниманием. Особенно с учетом того, что дыма без огня не бывает. Вот этот "огонь", то есть постоянные визиты Хафтара в Москву, посещение российского авианосца и другие активные контакты, не могут, естественно, не привлекать внимания западных столиц. Настороженность Запада – результат, в том числе, и того, что Хафтар сам позиционирует себя как главный союзник Москвы в Ливии, утверждающий, что в действительности Россия готова его поддержать.

​– Российские "военные уши" в Африке уже много, где торчат. За последние пару лет с 19 государствами континента Кремлем были подписаны именно военные соглашения.

– Конечно. И Россия готова и дальше подписывать такие соглашения. Но в Ливии Москва в данном случае не будет идти на большие риски, заключая определенные договоры с Хафтаром, который, на самом деле, остается абсолютно нелегитимной пока что фигурой и является обыкновенным полевым командиром, таким же, как и еще много-много других. Просто его группировка, скажем так, несколько больше всех остальных. Соответственно, Москве нужно вначале решить проблему мирного процесса, чтобы затем можно было уже иметь дело с какой-то сформированной легитимной единой властью. Очень возможно, что зайдет речь и о создании российской военной базы в Тобруке. Это не слухи, делегация Минобороны России уже даже посещала и рассматривала возможное место строительство такой базы, примерно такой же, как в сирийском Тартусе. Но, повторю, все такие договоренности, по базам, по закупкам вооружений у России – могут быть достигнуты только после того, как в Ливии появится одна легитимная власть. То есть с одним Хафтаром такие вопросы Москва решать не станет, – убежден Кирилл Семенов.