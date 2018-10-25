"Это важно для Олега, России и Украины". Олег Сенцов получил премию Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли".

– сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода из зала заседаний Европарламента.

Сенцов был номинирован на премию Сахарова самой крупной политической фракцией Европарламента – Европейской народной партией. Ее представители отметили, что "де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму", а также за то, что "он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы".

Церемония вручения премии состоится в Страсбурге 12 декабря на пленарной сессии Европарламента. Её денежный размер составляет 50 тысяч евро. Несмотря на то, что Олег Сенцов прекратил голодовку, в Москве продолжаются акции в его поддержку

Кроме того, Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство"). Об этом сообщается в Twitter МИД Польши.

Премия Pro Dignitate Humana была основана в 2012 году тогдашним министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Ее присуждают лицам, которые подвергались преследованиям и репрессиям и проявили себя как бескомпромиссные защитники прав человека.

Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем, однако вынужден был прекратить ее через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления.

Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан в интервью Радио Свобода выразила надежду, что получение престижной премии положительно скажется на судьбе Олега:

Я надеюсь, что это поможет Олегу держаться и знать, что про него не забыли

– Я надеюсь, что это поможет Олегу держаться и знать, что про него не забыли. И да, это поможет делу его возвращения, как минимум, позволит держаться в поле зрения политиков, ведь мы понимаем, что только они и смогут вытащить Олега, – сказала двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что решение Европейского парламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова, об этом он написал в своем Facebook

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил Радио Свобода, что режиссер узнает о получении только из письма кого-то из родных или знакомых, которое может идти две недели. Динзе выразил надежду на то, что премия Сахарова позволит "расшатать и разрушить" стену, в которую "уперся" процесс обмена Сенцова. По словам адвоката, ранее Олег находился "в плохом состоянии, но оно сейчас стабилизируется". "Я держу руку на пульсе и отслеживаю ситуацию", – говорит Дмитрий Динзе.

О значимости получения премии имени Сахарова Олегом Сенцовым говорит российская правозащитница и журналист Зоя Светова:

За этот год мы увидели. что Олег Сенцов – борец за права человека

– Я думаю, это очень важно и для Олега Сенцова, и для России , и для Украины. Мне кажется, Европарламент сделал правильный выбор. Потому что Олег Сенцов – не только замечательный кинорежиссер. За этот год мы увидели, что Олег Сенцов – борец за права человека, ведь он 145 дней голодал за то, чтобы освободили украинских политзаключенных, и тем самым проявил себя как настоящий правозащитник. Это премия названа в честь Андрея Сахарова, великого русского правозащитника. И мне кажется, это очень важно для Олега. Сенцов был вынужден прекратить голодовку под страхом того, что его будут кормить принудительно, он был в очень тяжелом физическом состоянии. Думаю, это премия будет для него очень большой поддержкой, потому что она доказывает, что весь мир и Европа признают его подвиг, который он совершил, голодая за других.

–​ Чем еще важна эта премия?

Весь мир вновь обращает внимание на события на Украине, на сам факт аннексии Крыма

– Весь мир вновь обращает внимание на события на Украине, на сам факт аннексии Крыма. Известно, что Олег Сенцов был арестован и осужден именно за то, что он был против аннексии Крыма. И только поэтому он оказался в числе так называемых "террористов", хотя никаких доказательств его террористической деятельности не было. Мне кажется, что это очень важное решение. Потому что оно будет очень вредить имиджу России – страны, в которой лауреаты престижных международных премий сидят в колонии, отбывают огромные сроки. И я надеюсь, что на Западе будет продолжаться борьба за освобождение Олега Сенцова, и быть может, западные политики найдут какой-то ключ к российскому президенту, и все-таки Олег Сенцов будет освобожден.

–​ Может ли сам факт присуждения этой премии повлиять на будущее Олега?

Это будет идти в копилку его международного признания

– Я не думаю, что это произойдет очень быстро. Конечно, это все будет идти в копилку его международного признания. Будет способствовать тому, что западные лидеры продолжат бороться за его освобождение. Потому что Олег Сенцов уже известен в мире, это не просто какой-то никому не известный человек, который при сомнительных обстоятельствах осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет. Все-таки это лауреат престижной международной премии.

–​ Как вы лично восприняли информацию о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал145 дней? Снизилось ли после этого внимание к его делу?

Я боялась, что его будут кормить принудительно – это унизительно и тяжело для него

– Я восприняла это с облегчением, потому что я, честно говоря, очень боялась, что его будут принудительно кормить, что это будет очень унизительно и тяжело для него. Я была обеспокоена его здоровьем. Что касается снижения интереса – конечно, некое снижение произошло, но надеюсь, что сейчас благодаря этой премии опять будут говорить об Олеге Сенцове. После прекращения голодовки я получила от него два письма, и я знаю, что письма от него доходят и его украинским друзьям, которые занимаются сейчас съемками фильма, в котором он выступает как режиссер. Это фильм по его пьесе "Номера". Олег пишет, что все свое время посвящает работе над этим фильмом, перепиской с людьми, которые участвуют в создании этого фильма, – рассказала журналист и правозащитница Зоя Светова.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира 1975 года Андрея Сахарова (1921 – 1989). Присуждается лицам и организациям за заслуги в правозащитной деятельности.

Право выдвижения претендентов на эту награду принадлежит членам Европарламента, процесс начинается в июле. Каждая кандидатура должна быть поддержана не менее чем 40 депутатами или одной из восьми политических групп Европардамента, при этом каждый парламентарий может отдать свой голос только за одного кандидата. В сентябре списки претендентов рассматриваются на общем собрании подкомитета по правам человека и комитетов ЕП по международным делам и по развитию, а в октябре эти комитеты выбирают трех финалистов. Победитель определяется в конце октября голосованием на конференции председателей фракций Европейского парламента. Церемония вручения премии проводится в декабре на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Первыми лауреатами премии в 1988 году стали борец с апартеидом Нельсон Мандела (ЮАР) и советский диссидент Анатолий Марченко. В разные годы этой наградой были отмечены аргентинская правозащитная организация "Матери площади Мая", ООН, международная организация "Репортеры без границ" и международное общество "Мемориал".

Освобождения Олега Сенцова не раз требовала международная общественность В середине августа эксперты ООН призвали Россию немедленно освободить украинского режиссера. В его поддержку публично высказались многие иностранные деятели культуры, а также госсекретарь США Майкл Помпео и президент Франции Эммануэль Макрон. Экс-президент Польши Лех Валенса как лауреат Нобелевской премии мира 1983 года предложил присудить эту награду Сенцову, однако эту премию режиссер не получил.