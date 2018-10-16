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ФСИН опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья Сенцова

Голодающий пятый месяц Олег Сенцов на медицинском осмотре. Россия, 29 сентября 2018 года

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Федеральная служба исполнения наказания России опровергла информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов находится в реанимации. В ведомстве сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья осужденного.

Ранее сестра режиссера Наталия Каплан заявила, что Сенцов находится в реанимации. По ее словам, голодовка привела к необратимым последствиям для его здоровья.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он отрицает обвинения. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

В письменном заявлении, которое он передал через адвоката, Олег Сенцов заявил, что с 6 октября – после 145 дней голодовки – прекращает ее в связи с угрозой принудительного кормления со стороны российских властей. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла о недопустимости принудительного кормления, "которое является фактически разновидностью пытки".

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