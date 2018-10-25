Суд не стал ужесточать приговор сотрудникам Центра "Э" за пытки

Северо-Кавказский окружной военный суд оставил без изменений приговор, вынесенный шести сотрудникам полиции и одному оперативнику ФСБ по делу о пытках в ингушском Центре по противодействию экстремизму.
Приговор обжаловали потерпевшие, которые сочли его слишком мягким. В частности, они просили ужесточить наказание бывшему начальнику Центра "Э" Тимуру Хамхоеву, получившему 7 лет колонии общего режима, и троим его подчиненным - Алихану Бекову, Андрею Безносюку и Исе Аспиеву, получившим 10, 6 и 5,5 лет колонии соответственно. При этом Беков, кроме обвинения в пытках, был обвинен в убийстве одного из задержанных.
27 июля Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил семерых сотрудников ингушского Центра "Э" к различным срокам по делу о пытках и вымогательстве денег из задержанных ими лиц.
Начальник центра Тимур Хамхоев был осужден сразу по семи эпизодам - именно столько человек были признаны потерпевшими от его действий.
Никто из осужденных вину не признал. На суде они заявляли, что стали жертвами оговора.
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