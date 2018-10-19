"Ожидаемо слился": в Сети критикуют ответ Золотова Навальному

В начале сентября глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". В то время оппозиционер отбывал арест и не мог даже посмотреть ролик; выйдя на свободу, он спустя несколько дней опубликовал ответное видео, в котором принял вызов и заодно рассказал о недвижимости на сумму в 3,5 млрд рублей, принадлежащей членам семьи генерала.

Алексей Навальный

Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи.

Решил, что надо.

Во-первых, это ж такая публика, что скоро начнут писать «ах, он уже неделю, как вышел, и всё не отвечает».

Во-вторых, я смотрю, уже пошли «посткерченские инициативы» — дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии.

Пока там у руля Золотов, ворующий на всём — от шевронов до капусты, — слова «дать больше денег и полномочий Росгвардии» означают «отгрузить чемоданы наличности Золотову и тем, с кем он делится».

Видеоответ Навального собрал множество восхищенных отзывов.

​Федор Крашенинников

Прекрасный ответ Золотову.

Прям вот реально - покупаем поп-корн и ждем, что кремлевские дедушки придумают.

Рустем Адагамов

Мощнейший ответ Золотову. Я восхищен.

Иван Яковина

Он этого генерал-адмирала просто с говном смешал.

Жесть.

(Кстати, есть чему поучиться украинским расследователям, журналистам и политикам нового поколения).

Кирилл Шулика

Я три раза посмотрел Навального про Золотова. Это лучшее его видео вне всяких сомнений. И с точки зрения видео, и с точки зрения контента. Это просто в учебники.

И теперь на фоне этого посмотрите еще раз запись Золотова. Вот она и вся разница! Разница между будущим и прошлым. Это просто уже кожей ощущается.

Евгений Левкович

Для меня самое важное в ответе Навального то, что он внятно, без эзопова языка, на миллионную аудиторию обвинил главу "Росгвардии" в убийстве Бориса Немцова.

Александр Шмелев

Ну, и для контраста с выступлением окончательно обезумевшего Путина - совершенно роскошный ответ Навального "генералу" Золотову.

Вот вам живое, а вот вам мертвое, смотрите, сравнивайте!

Лично для меня самым ценным в этом ролике стали впервые публично сказанные слова о причастности Золотова к убийству Немцова.

Давно говорю: он не просто причастен, но скорее всего является главным его организатором. Ни за что не стал бы Путин отдавать столь "деликатное" поручение чужому и постороннему для себя Кадырову. Это уже потом на каком-то этапе Золотов привлек того как субподрядчика (или вообще договорился задним числом свалить вину на него - недаром сразу после убийства Золотов улетел в Чечню, где провел 2 недели наедине с Рамзаном).

Впрочем, все остальное в этом ролике ничуть не хуже.

Ярко, убедительно, со ссылками на документы и потрясающим видеорядом.

Очень надеюсь, что этот ролик посмотрит как можно больше бойцов Росгвардии, и Золотов окажется в положении короля Мираза из "Хроник Нарнии" - когда отказаться от невыгодного для себя поединка нельзя, чтобы окончательно не потерять авторитет среди подчиненных.

Ну, а если такие дебаты на Первом канале действительно состоятся, скорее всего они дадут такой же эффект как отдельные элементы "гласности", появившиеся на советском ТВ в процессе перестройки, став началом конца путинизма, причем достаточно быстрого конца.

Алексей, респект!

Кирилл Рогов

Прекрасный Навальный. Риторически блистательный текст. Риторика есть овеществленное в словах мужество, как в античности. Здорово, когда с этим встречаешься вживую.

Ксения Ларина

Да, они обезумели.

Блестящий ответ Алексея сумасшедшей власти.

Олег Пшеничный

Мне по итогам сказанного тут, помимо очевидной и бесконечной смелости, важно: Лёха не за себя выступает, а за всех нас.

И от нас зависит, что будет с Навальным, и что будет с Золотовым, («что же будет с Родиной и с нами»). А нам немного нужно-то: хотя бы 10% мужества Навального и ребят, которые с ним работают.

Есть, конечно, и критики.

Марат Гельман

ну интересно, могло быть интересней конечно, но и так хорошо

Алексей Шарагин

Слабо. Очень слабо. Власть подставилась, а Навальный толком не смог это использовать. Или не хотел.

Как обычно, не обошлось без обвинений Навального в работе на Кремль.

Игорь Мальцев

Чем дальше, тем больше становится очевидно, что Навальный – проект Кремля. Все эти красивости с получением под сроком загранпаспортов за три дня это еще цветочки. А запуски дронов в закрытых территориях – никогда не прикидывали палец к носу? Все верите про «независимые расследования»? Вся эта история с господином Золотовым – когда совсем уже явственно, что одна башня начинает грозить другой башне и все это внутрикремлевские разборки, которые не имеют никакого отношения к борьбе с коррупций. Ну вот и сейчас – только чувак вышел с кичи и уже в эфире с новыми «расследованиями». Беда только в том, что люди которые сделали Алексея марионеткой и позволяют ему еще и бабла на этом поднимать – они не журналисты ни разу. Поэтому делают грубые этические просчеты – выпускать клоуна со всей этой <фигней> в дни когда страна переживает совсем по другому поводу и в глазах темно от горя – это надо быть кончеными идиотами.

Михаил Шевелев

Навальный Алексей по делу ответил Золотову.

Навальная Юлия в отсутствии мужа (по уважительным причинам) ответила тому же персонажу отличным текстом.

Навальный Олег достойно отсидел и написал об этом своем опыте хорошую книгу.

Навальная Дарья, семнадцати лет, не стыдно дебютировала в качестве автора видеоблога и интервьюируемого.

Если все это кремлевский проект, то я за Кремль. Могут же люди, когда захотят

Многие предвидели, что на дебаты Золотов не пойдет.

Илья Вайцман

Алексей Навальный все-таки оттоптался на жандарме Золотове. :D И, как вызываемая сторона, выбрал форму дуэли - дебаты в прямом эфире федерального телевидения.

...что-то мне кажется, что генерал сольется.

Эль Мюрид

Навальный таки ответил Золотову и предложил "дуэль" в виде телевизионных дебатов. Предложение интересное, но вряд ли реализуемое.

Вообще, вся эта ситуация - прекрасная иллюстрация деградировавшего государства до состояния, когда оно в принципе не способно выполнять свои базовые функции. Казалось бы - есть публикация с предъявлением чего-то, похожего на факты, о воровстве в особо крупных масштабах. Воровстве, между прочим, не у частного лица, а у бюджета. Какой-нибудь правоохранительный орган (а их у нас - как блох на жучке) должен был провести проверку фактов и принять процессуальное решение - возбуждать уголовное дело либо по факту воровства, либо по факту клеветы на уважаемого человека. Вместо этого идет выяснение - будем друг другу бить морды или цивилизованно дебатировать по телевизору - так украли эти деньги или нет. Государство устранилось от происходящего напрочь.

И это - главная проблема во всей этой истории. Даже не воровство.

Скептики оказались правы: глава Росгвардии отговорился тем, что приглашал Навального "на другое".

​Эль Мюрид

Золотов отказался от дебатов с Навальным. Что, впрочем, разумно, так как махаться за гаражами - это одно, а вот отвечать на вопросы - это немножко другое. Золотов трезво оценивает свои возможности в плане аргументирования своей позиции иначе, чем просто в рыло, поэтому сообщил, что не станет принимать участия в разговорах, где основным аргументом станут факты, а не способность размазать противника по асфальту - целиком или по органам.

Иван Давыдов

Все-таки не каждый день увидишь, как одного из самых страшных силовиков страны бьют ворованной морковкой по лбу, а он в ответ бормочет: "Я вас на другое приглашал".

Александр Коляндр

«Я вас на другое приглашал» буду теперь говорить девушкам на свиданиях

Антон Красовский

Я вас в рай звал, а вы все дебаты, дебаты. Тьфу на вас.

Илья Вайцман

А генерал-то еще и трусоват... Хорош директор у "Росгвардии" и главный хранитель путинского тела, нечего сказать. Впрочем, безоружных расстреливать у него "офицерской чести"™ хватит, а большего хозяин от него и не требует.

Ожидаемо слился, и даже забыл про дуэльный кодекс, на который сам ссылался. Тьфу.

Александр Морозов

Генерал Золотов отказался от публичных дебатов с Навальным. Но это бы ладно. А вот почему он вместо себя не отправил молодого, талантливого гвардейца? Ведь мы учим-учим молодое офицерство - латынь, риторика, танцы - и получается все равно некому вести публичные дебаты и постоять за честь мундира и опрокинуть вольтерьянца в честном споре.

Александр Амзин

А я вот всегда готов учиться новому даже у неприятных людей. Думаю, всем 340 тысячам служащих Росгвардии будет очень полезен мастер-класс Виктора Золотова «Как съезжать с базара»

Но все это не имеет значения - дуэль, по сути, уже состоялась, и генерал ее проиграл, пишет в платном разделе Republic ​Олег Кашин:

Превращение в посмешище – процесс необратимый, и Виктор Золотов это превращение уже пережил. Можно спорить, когда именно это случилось – сейчас, когда ему ответил Навальный, или чуть раньше, когда к Навальному обратился он, или в промежутке между этими двумя эпизодами, когда он сначала очень странно «обезвредил террориста», потом выпустил еще более странный пресс-релиз по этому поводу, а потом «террорист» еще сделал дополнительное заявление о том, как он уважает настоящего мужика Золотова.

Историю с "террористом" Шалаем, которого Золотов в начале октября лично отговорил устраивать взрыв на Красной площади, многие действительно сочли не слишком удачной инсценировкой; генерал приглашал сомневающихся съездить с ним на Северный Кавказ, но желающих не нашлось.

Иван Яковина

Пропустил историю о том, как Золотов "лично обезвредил" преступника, который "собирался взорвать свой Мерседес на Красной площади".

Это какой-то трэшак.

Золотов забрался к нему в машину, после чего чувак сдался полиции и тут же начал рассказывать, какой Золотов смелый, добрый и решительный.

Выглядело это как адский и одновременно дешевый спектакль-фантасмагория.

Росгвардия выпустила опровержение, часть которого надо процитировать:

"На отдельных ресурсах сети Интернет и в социальных сетях распространяются искаженные комментарии по сути данного инцидента, в том числе характеризующее его как постановочную акцию. Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В.В. Золотов официально заявляет, что никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях".

После такого любому ясно: конечно, это было шапито. Ну и на сладкое. О, так сказать, террористе:

"...о себе Шалай рассказал, что у него два высших образования - психолога и экономиста, в 1990-е годы он был судим за грабеж, а после отбытия наказания создал благотворительный фонд".

Такой человек врать не будет! Судят его, кстати, по статье "хулиганство".​

Так или иначе, большинство блогеров сходятся во мнении, что главе Росгвардии не стоило выступать перед публикой.

​Людовед и Душелюб

Публичные выступления генерала Золотова неизменно напоминают мне давнишний случай из практики.



На Ямале проходит серия фокус-групп политической направленности. Обсуждаются и фигуры, так сказать, федерального масштаба. В том числе, прогоняются по популярной тогда проективной технике «дом, животное, дерево».



Фигуры всё крупные, политические тяжеловесы: Ельцин, Лужков, Примаков, доходит дело и до Виктора Степаныча Черномырдина. Модератор спрашивает респондентов, с каким он животным у них ассоциируется. В группе начинают выкрикивать:



— Да какое там животное! Он даже разговаривать не умеет!



А вот теперь так посмотришь назад, потом оглянешься вокруг — а ведь Виктор Степанович был подлинный златоуст по сравнению с нынешними руководителями. Не ценим, что имеем. Не ценим.