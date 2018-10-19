"Ожидаемо слился": в Сети критикуют ответ Золотова Навальному

В начале сентября глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". В то время оппозиционер отбывал арест и не мог даже посмотреть ролик; выйдя на свободу, он спустя несколько дней опубликовал ответное видео, в котором принял вызов и заодно рассказал о недвижимости на сумму в 3,5 млрд рублей, принадлежащей членам семьи генерала.
Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи.
Решил, что надо.
Во-первых, это ж такая публика, что скоро начнут писать «ах, он уже неделю, как вышел, и всё не отвечает».
Во-вторых, я смотрю, уже пошли «посткерченские инициативы» — дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии.
Пока там у руля Золотов, ворующий на всём — от шевронов до капусты, — слова «дать больше денег и полномочий Росгвардии» означают «отгрузить чемоданы наличности Золотову и тем, с кем он делится».
Видеоответ Навального собрал множество восхищенных отзывов.
Прекрасный ответ Золотову.
Прям вот реально - покупаем поп-корн и ждем, что кремлевские дедушки придумают.
Мощнейший ответ Золотову. Я восхищен.
Он этого генерал-адмирала просто с говном смешал.
Жесть.
(Кстати, есть чему поучиться украинским расследователям, журналистам и политикам нового поколения).
Я три раза посмотрел Навального про Золотова. Это лучшее его видео вне всяких сомнений. И с точки зрения видео, и с точки зрения контента. Это просто в учебники.
И теперь на фоне этого посмотрите еще раз запись Золотова. Вот она и вся разница! Разница между будущим и прошлым. Это просто уже кожей ощущается.
Для меня самое важное в ответе Навального то, что он внятно, без эзопова языка, на миллионную аудиторию обвинил главу "Росгвардии" в убийстве Бориса Немцова.
Ну, и для контраста с выступлением окончательно обезумевшего Путина - совершенно роскошный ответ Навального "генералу" Золотову.
Вот вам живое, а вот вам мертвое, смотрите, сравнивайте!
Лично для меня самым ценным в этом ролике стали впервые публично сказанные слова о причастности Золотова к убийству Немцова.
Давно говорю: он не просто причастен, но скорее всего является главным его организатором. Ни за что не стал бы Путин отдавать столь "деликатное" поручение чужому и постороннему для себя Кадырову. Это уже потом на каком-то этапе Золотов привлек того как субподрядчика (или вообще договорился задним числом свалить вину на него - недаром сразу после убийства Золотов улетел в Чечню, где провел 2 недели наедине с Рамзаном).
Впрочем, все остальное в этом ролике ничуть не хуже.
Ярко, убедительно, со ссылками на документы и потрясающим видеорядом.
Очень надеюсь, что этот ролик посмотрит как можно больше бойцов Росгвардии, и Золотов окажется в положении короля Мираза из "Хроник Нарнии" - когда отказаться от невыгодного для себя поединка нельзя, чтобы окончательно не потерять авторитет среди подчиненных.
Ну, а если такие дебаты на Первом канале действительно состоятся, скорее всего они дадут такой же эффект как отдельные элементы "гласности", появившиеся на советском ТВ в процессе перестройки, став началом конца путинизма, причем достаточно быстрого конца.
Алексей, респект!
Прекрасный Навальный. Риторически блистательный текст. Риторика есть овеществленное в словах мужество, как в античности. Здорово, когда с этим встречаешься вживую.
Да, они обезумели.
Блестящий ответ Алексея сумасшедшей власти.
Мне по итогам сказанного тут, помимо очевидной и бесконечной смелости, важно: Лёха не за себя выступает, а за всех нас.
И от нас зависит, что будет с Навальным, и что будет с Золотовым, («что же будет с Родиной и с нами»). А нам немного нужно-то: хотя бы 10% мужества Навального и ребят, которые с ним работают.
Есть, конечно, и критики.
ну интересно, могло быть интересней конечно, но и так хорошо
Слабо. Очень слабо. Власть подставилась, а Навальный толком не смог это использовать. Или не хотел.
Как обычно, не обошлось без обвинений Навального в работе на Кремль.
Чем дальше, тем больше становится очевидно, что Навальный – проект Кремля. Все эти красивости с получением под сроком загранпаспортов за три дня это еще цветочки. А запуски дронов в закрытых территориях – никогда не прикидывали палец к носу? Все верите про «независимые расследования»? Вся эта история с господином Золотовым – когда совсем уже явственно, что одна башня начинает грозить другой башне и все это внутрикремлевские разборки, которые не имеют никакого отношения к борьбе с коррупций. Ну вот и сейчас – только чувак вышел с кичи и уже в эфире с новыми «расследованиями». Беда только в том, что люди которые сделали Алексея марионеткой и позволяют ему еще и бабла на этом поднимать – они не журналисты ни разу. Поэтому делают грубые этические просчеты – выпускать клоуна со всей этой <фигней> в дни когда страна переживает совсем по другому поводу и в глазах темно от горя – это надо быть кончеными идиотами.
Навальный Алексей по делу ответил Золотову.
Навальная Юлия в отсутствии мужа (по уважительным причинам) ответила тому же персонажу отличным текстом.
Навальный Олег достойно отсидел и написал об этом своем опыте хорошую книгу.
Навальная Дарья, семнадцати лет, не стыдно дебютировала в качестве автора видеоблога и интервьюируемого.
Если все это кремлевский проект, то я за Кремль. Могут же люди, когда захотят
Многие предвидели, что на дебаты Золотов не пойдет.
Алексей Навальный все-таки оттоптался на жандарме Золотове. :D И, как вызываемая сторона, выбрал форму дуэли - дебаты в прямом эфире федерального телевидения.
...что-то мне кажется, что генерал сольется.
Навальный таки ответил Золотову и предложил "дуэль" в виде телевизионных дебатов. Предложение интересное, но вряд ли реализуемое.
Вообще, вся эта ситуация - прекрасная иллюстрация деградировавшего государства до состояния, когда оно в принципе не способно выполнять свои базовые функции. Казалось бы - есть публикация с предъявлением чего-то, похожего на факты, о воровстве в особо крупных масштабах. Воровстве, между прочим, не у частного лица, а у бюджета. Какой-нибудь правоохранительный орган (а их у нас - как блох на жучке) должен был провести проверку фактов и принять процессуальное решение - возбуждать уголовное дело либо по факту воровства, либо по факту клеветы на уважаемого человека. Вместо этого идет выяснение - будем друг другу бить морды или цивилизованно дебатировать по телевизору - так украли эти деньги или нет. Государство устранилось от происходящего напрочь.
И это - главная проблема во всей этой истории. Даже не воровство.
Скептики оказались правы: глава Росгвардии отговорился тем, что приглашал Навального "на другое".
Золотов отказался от дебатов с Навальным. Что, впрочем, разумно, так как махаться за гаражами - это одно, а вот отвечать на вопросы - это немножко другое. Золотов трезво оценивает свои возможности в плане аргументирования своей позиции иначе, чем просто в рыло, поэтому сообщил, что не станет принимать участия в разговорах, где основным аргументом станут факты, а не способность размазать противника по асфальту - целиком или по органам.
Все-таки не каждый день увидишь, как одного из самых страшных силовиков страны бьют ворованной морковкой по лбу, а он в ответ бормочет: "Я вас на другое приглашал".
«Я вас на другое приглашал» буду теперь говорить девушкам на свиданиях
Я вас в рай звал, а вы все дебаты, дебаты. Тьфу на вас.
А генерал-то еще и трусоват... Хорош директор у "Росгвардии" и главный хранитель путинского тела, нечего сказать. Впрочем, безоружных расстреливать у него "офицерской чести"™ хватит, а большего хозяин от него и не требует.
Ожидаемо слился, и даже забыл про дуэльный кодекс, на который сам ссылался. Тьфу.
Генерал Золотов отказался от публичных дебатов с Навальным. Но это бы ладно. А вот почему он вместо себя не отправил молодого, талантливого гвардейца? Ведь мы учим-учим молодое офицерство - латынь, риторика, танцы - и получается все равно некому вести публичные дебаты и постоять за честь мундира и опрокинуть вольтерьянца в честном споре.
А я вот всегда готов учиться новому даже у неприятных людей. Думаю, всем 340 тысячам служащих Росгвардии будет очень полезен мастер-класс Виктора Золотова «Как съезжать с базара»
Но все это не имеет значения - дуэль, по сути, уже состоялась, и генерал ее проиграл, пишет в платном разделе Republic Олег Кашин:
Превращение в посмешище – процесс необратимый, и Виктор Золотов это превращение уже пережил. Можно спорить, когда именно это случилось – сейчас, когда ему ответил Навальный, или чуть раньше, когда к Навальному обратился он, или в промежутке между этими двумя эпизодами, когда он сначала очень странно «обезвредил террориста», потом выпустил еще более странный пресс-релиз по этому поводу, а потом «террорист» еще сделал дополнительное заявление о том, как он уважает настоящего мужика Золотова.
Историю с "террористом" Шалаем, которого Золотов в начале октября лично отговорил устраивать взрыв на Красной площади, многие действительно сочли не слишком удачной инсценировкой; генерал приглашал сомневающихся съездить с ним на Северный Кавказ, но желающих не нашлось.
Пропустил историю о том, как Золотов "лично обезвредил" преступника, который "собирался взорвать свой Мерседес на Красной площади".
Это какой-то трэшак.
Золотов забрался к нему в машину, после чего чувак сдался полиции и тут же начал рассказывать, какой Золотов смелый, добрый и решительный.
Выглядело это как адский и одновременно дешевый спектакль-фантасмагория.
Росгвардия выпустила опровержение, часть которого надо процитировать:
"На отдельных ресурсах сети Интернет и в социальных сетях распространяются искаженные комментарии по сути данного инцидента, в том числе характеризующее его как постановочную акцию. Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В.В. Золотов официально заявляет, что никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях".
После такого любому ясно: конечно, это было шапито. Ну и на сладкое. О, так сказать, террористе:
"...о себе Шалай рассказал, что у него два высших образования - психолога и экономиста, в 1990-е годы он был судим за грабеж, а после отбытия наказания создал благотворительный фонд".
Такой человек врать не будет! Судят его, кстати, по статье "хулиганство".
Так или иначе, большинство блогеров сходятся во мнении, что главе Росгвардии не стоило выступать перед публикой.
Публичные выступления генерала Золотова неизменно напоминают мне давнишний случай из практики.
На Ямале проходит серия фокус-групп политической направленности. Обсуждаются и фигуры, так сказать, федерального масштаба. В том числе, прогоняются по популярной тогда проективной технике «дом, животное, дерево».
Фигуры всё крупные, политические тяжеловесы: Ельцин, Лужков, Примаков, доходит дело и до Виктора Степаныча Черномырдина. Модератор спрашивает респондентов, с каким он животным у них ассоциируется. В группе начинают выкрикивать:
— Да какое там животное! Он даже разговаривать не умеет!
А вот теперь так посмотришь назад, потом оглянешься вокруг — а ведь Виктор Степанович был подлинный златоуст по сравнению с нынешними руководителями. Не ценим, что имеем. Не ценим.
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