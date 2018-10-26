ФБР отказалось сообщать о результатах лабораторных анализов, взятых у российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего после его возможного отравления в 2017 году. Об этом Радио Свобода рассказал сам Кара-Мурза.

В мае 2015 года и в феврале 2017 года Владимир Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован. В обоих случаях врачи диагностировали "токсическое действие неучтенного вещества". Оппозиционер требовал возбудить уголовное дело по фактам отравлений, но Следственный комитет несколько раз выносил отказы.

Две лаборатории в США, одна из которых связана с ФБР, провели анализ крови, волос и других тканей, взятых у Кара-Муры после того, как он был госпитализирован в Москве в феврале 2017 года.

Кара-Мурза говорит, что оба раза его намерено отравили в качестве мести за его политическую деятельность, в том числе за лоббирование "закона Магнитского", принятого в 2012 году. Закон позволил ввести санкции против россиян, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.

В разговорах с депутатами и сотрудниками Конгресса в этом году представители ФБР отмечали, что рассматривают возможность частичного раскрытия результатов анализов. Об этом Радио Свобода сообщили источники, знакомые с ситуацией. Однако по неясным причинам ФБР затем уведомило конгрессменов, что раскрытия анализов не будет, сообщили источники.

Сам Кара-Мурза рассказал Радио Свобода, что в июле подал заявление в ФБР согласно американскому закону о свободе доступа к информации: он хочет выяснить, что федеральное бюро узнало о его необъяснимой болезни.

Кара-Мурза — не единственный российский оппозиционер, подозревающий свое отравление. В сентябре российский оппозиционный активист и издатель Петр Верзилов неожиданно заболел в Москве. Врачи в Германии, которые лечили его, сказали, отравление — "очень правдоподобная" версия.

В 2006 году в Лондоне был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, выступающий с резкой критикой Владимира Путина. Весной 2018 года в Англии ядом пытались убить бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля, работавшего во время службы в российской армии на английскую разведку.