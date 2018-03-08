Что известно о покушении на бывшего офицера ГРУ Скрипаля

В Великобритании продолжается расследование покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Оба они в критическом состоянии находятся в одной из больниц города Солсбери. Там же находится полицейский, также получивший большую дозу нервно-паралитического вещества.

В четверг с сообщением о ходе расследования в британском парламенте выступила министр внутренних дел Амбер Радд. Она назвала покушение "наглой и вызывающей попыткой убийства, совершенной самым жестоким образом в общественном месте", сообщив, что оно было совершено с помощью очень редкого отравляющего вещества. Министр пообещала привлечь преступников к ответу, "кем бы они ни были и где бы они ни находились". Радд отказалась заниматься спекуляциями о возможной причастности России к преступлению и заявила, что полицейское расследование должно основываться на фактах, а не слухах. Сотни полицейских, судмедэкспертов, токсикологов и сотрудников контрразведки МИ5 брошены на выяснение обстоятельств покушения на Сергея Скрипаля. Тщательно изучаются места возможного распыления нервно-паралитического вещества, в том числе дом Скрипаля в Солсбери, ресторан и паб, где он побывал с дочерью, и площадь у торгового центра, где их обнаружили в бессознательном состоянии. Берутся пробы воздуха и грунта, проводятся токсикологические анализы.

14 случаев подозрительных смертей в Англии бывших граждан России

Расследование займет еще несколько дней. Оно курируется на самом высоком уровне – непосредственно премьер-министром Терезой Мэй и министром внутренних дел Амбер Радд. Ход расследования рассматривался в среду на специально созванном комитете по чрезвычайным ситуациям COBRA. В тот же день в связи с этим прошли дебаты в палате общин британского парламента. Парламентарии потребовали расследовать 14 случаев подозрительных смертей в Англии бывших граждан России за последние несколько лет. В Англии раздаются голоса, требующие разрыва дипломатических отношений с Россией в случае ее причастности к отравлению Скрипаля. Министр иностранных дел Борис Джонсон пообещал в случае выявления российского следа заново ужесточить режим санкций в отношении Российской Федерации.

Глава контртеррористического подразделения британской полиции Марк Роули, который непосредственно возглавляет расследование, заявил, что после того, как было идентифицировано нервно-паралитическое вещество, использованное при покушении на Скрипаля, эксперты занимаются выяснением его происхождения. Пока официально это вещество не называется в интересах следствия. Предполагается, что оно не могло быть произведено без участия государственных структур. По мнению экспертов, использование этого отравляющего вещества требует специального опыта. По словам Роули, пока нет свидетельств того, что распыление нервно-паралитического вещества сказалось на здоровье значительного числа людей.

Это не то вещество, на которое можно наткнуться в собственном саду

Известный британский эксперт по химическому и биологическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что самое вероятное, что Скрипаль и его дочь были отравлены зарином. "Это не то вещество, на которое можно наткнуться в собственном саду. Оно, скорее всего, было произведено в крупной государственной лаборатории". Высказываются также предположения, что использованный яд более редкого происхождения. Британская контрразведка MI5 разрабатывает альтернативные версии отравления Скрипаля, в том числе рассматриваются возможные криминальные мотивы и даже версия, что этим терактом кто-то захотел подставить Владимира Путина в канун президентских выборов. Свою версию предлагает газета "Таймс". Со ссылкой на источники в полиции газета пишет, что не исключено, что Юлия Скрипаль привезла на прошлой неделе флакон или распылитель газа из России в виде полученного от кого-то подарка для отца, и коробка с подарком была открыта в воскресенье днем или у входа в торговый центр "Мелтингс" в Солсбери, или в пабе, или в ресторане, где они обедали.

Выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в случае доказанной причастности Кремля к отравлению Скрипаля она поддержит призыв бойкотировать проведение чемпионата мира по футболу в России.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ, осужденный в свое время в России по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.

О подоплеке покушения на Скрипаля в интервью Радио Свобода говорит историк российских спецслужб Юрий Фельштинский – автор написанной совместно с Александром Литвиненко книги "ФСБ взрывает Россию" и соавтор книги "Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина". Он предполагает, что у покушения – российский след:

Cо Скрипалем был создан прецедент

– Если не ошибаюсь, это был первый случай, когда на российских или, как в старые времена, – на советских шпионов, пойманных за границей, обменивался российский же шпион или сотрудник ФСБ, обвиненный и осужденный за шпионаж в пользу иностранного государства. Стандартный обмен заключался в системе, когда менялся иностранный шпион, пойманный в России или в СССР, на советского или российского шпиона, пойманного за границей. Эта процедура считалась нормальной. А вот ситуация, когда российский гражданин обменивался на российского же, отсутствовала. И по-моему, со Скрипалем был создан прецедент. Я подозреваю, что это произошло потому, что российское правительство очень хотело получить назад 10 нелегалов, которые были арестованы в Нью-Йорке, включая знаменитую Анну Чапман. В тот период, как я понимаю, не было никаких иностранных шпионов в застенках Российской Федерации, и поэтому не оставалось ничего иного, как быстро сформировать группу для обмена. В эту группу вошел Скрипаль, который, собственно, был единственным действительно арестованным шпионом, то есть человеком, арестованным за шпионаж, а три других человека, скорее, были правозащитниками. В этом смысле обмен уже сразу казался не очень стандартным. Казалось тогда, что американцы очевидным образом "продешевили", что они отдали 10 шпионов в обмен, в общем-то, на одного. Подозреваю, что в ФСБ либо сразу понимали, что делают стратегическую ошибку, создавая новый прецедент, либо они эту ошибку осознали потом и решили, что они ее исправят вот таким образом.

Юрий Фельштинский обращает внимание на то, что в 2015 году от рака в Лондоне умерла жена Скрипаля, а в 2017 году в автокатастрофе погиб его сын, хотя, по мнению эксперта, в ней много неясностей, и добавляет, что не помнит, чтобы убивали не только перебежчика, но и членов его семьи. Фельштинский добавляет, что за несколько лет жизни в Англии Скрипаль все, что он знал и хотел рассказать английским спецслужбам, наверное, уже рассказал, политически активную жизнь он не вел, в отличие от Литвиненко не занимался критикой Путина и российского режима – так что в этом смысле он никакой дополнительной угрозы уже не представлял для российского государства. Поэтому если предполагать у покушения российский след, то, с точки зрения Фельштинского, речь может идти исключительно о мести российского правительства и уроке всем российским гражданам, которые теоретически могут захотеть заниматься шпионажем в пользу иностранного государства.