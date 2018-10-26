Заместитель прокурора Башкирии задержан при попытке бегства из РФ

Следственный комитет совместно с ФСБ задержали первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова при попытке вылететь из России через аэропорт Шереметьево. Его подозревают в коррупции, сообщает сайт Следственного комитета.

Горбунова подозревают в получении взятки. Против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2017 году Горбунов и заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей.

Деньги, считает следствие, были переданы прокурорам за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении уфимских чиновников.

Горбунову грозит лишение свободы на срок до шести лет.

По сообщению агентство РИА "Новости", на днях он ушел в отставку по собственному желанию, у него дома и в кабинете прошли обыски. В Генпрокуратуре агентству "Интерфакс" заявили, что Горбунов вышел на пенсию сегодня, 26 октября, за выслугой лет.

В сентябре в Уфе с поличным задержали прокурора Советского района города по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. После этого в республику отправлена проверка Генеральной прокуратуры. По времени это совпало с отставкой главы республики Рустэма Хамитова.