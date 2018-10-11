Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку. Чиновник заявил, что не планирует участвовать в предстоящих выборах 2019 года, сообщает ТАСС.

Хамитов возглавлял республику с 2010 года. В 2014 году по итогам досрочных выборов он набрал 81 процент голосов избирателей.

Ранее в четверг в отставку подали губернатор Курской области Александр Михайлов и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

С 26 сентября в отставку ушли руководители Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой и Сахалинской областей и глава Санкт-Петербурга. Отставку десяти руководителей регионов до выборов осенью 2019 года прогнозировала газета "Ведомости".