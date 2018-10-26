В Барнауле студента будут судить за помощь протестующим

В Барнауле студента будут судить за проведение одиночных пикетов, в которых он не участвовал. Даниил Щеглов рассказал порталу "Сибирь.Реалии", что протестующие лишь спросили у него совета о правильности проведения акции и попросили сделать несколько снимков.

По словам Щеглова 5 октября несколько молодых людей вышли в центр города с плакатами против повышения пенсионного возраста. Все протестующие стояли друг от друга на расстоянии 50 метров, как это положено по закону. Участники пикетов руководствовались личным недовольством реформой и не являются участниками политических движений, отметил Даниил Щеглов.

Через несколько дней после акции на беседу с пикетирующими в университет пришли сотрудники полиции. При этом административное производство возбудили только в отношении Щеглова, его обвинили в нарушении установленного порядка организации пикетирования. Ему грозит штраф в размере 20 тысяч рублей или 40 часов обязательных работ. По словам студента, его уже пригласили для составления протокола в отдел полиции. 29 октября в Барнауле должен состояться суд.

​В октябре президент России Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе. Пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам – 37 лет. После подготовки проекта реформы правительством социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина. Позднее президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше пяти лет. Этот закон также был принят Госдумой и подписан президентом.