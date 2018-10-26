Фонд Андрея Рылькова оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 800 тысяч рублей Фонд Андрея Рылькова, который занимается социальной помощью и защитой людей с наркозависимостью. Организацию обвинили в пропаганде употребления наркотиков, сообщает "Медиазона" со ссылкой на президента фонда Анну Саранг.

Поводом для административного дела стала публикация на сайте организации газеты для наркозависимых "Шляпа и Баян". Правоохранители обнаружили в одной из статей "сведения о способах незаконного использования наркотических средств".

В августе этого года Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации четыре статьи, опубликованные на сайте Фонда Андрея Рылькова. Сотрудники ведомства обнаружили в запрещенных статьях информацию о способах изготовления, использования и приобретения наркотиков.

Сайт Фонда Рылькова был заблокирован в 2012 году после обращения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В ведомстве заявили, что ресурс содержит незаконную информацию о наркотических веществах.

В июле 2016 года Фонд Рылькова был включен Министерством юстиции в реестр НКО – "иностранных агентов". Позднее суд в Москве прекратил дело в отношении фонда, обвинявшегося в нарушении "порядка деятельности некоммерческой организации" в качестве "иностранного агента". Федеральная налоговая служба пригрозила фонду ликвидацией.