Потемкинские ракеты. Эфир в 21:05

В своем предвыборном Послании Федеральному Собранию Владимир Путин представил ряд новых разработок российского ВПК, которые, по его словам, заставят Запад сесть за стол переговоров. Что это: блеф, шантаж Запада в духе Северной Кореи или принципиально новое оружие, меняющее стратегический баланс в мире? И потянет ли российская экономика новую гонку вооружений?

Гости программы - военный обозреватель Александр Гольц и Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Эфир в 21:05.