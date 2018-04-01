Потемкинские ракеты. Эфир в 21:05

Что стоит за угрозами Путина Западу?
В своем предвыборном Послании Федеральному Собранию Владимир Путин представил ряд новых разработок российского ВПК, которые, по его словам, заставят Запад сесть за стол переговоров. Что это: блеф, шантаж Запада в духе Северной Кореи или принципиально новое оружие, меняющее стратегический баланс в мире? И потянет ли российская экономика новую гонку вооружений?
Гости программы - военный обозреватель Александр Гольц и Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Эфир в 21:05.
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