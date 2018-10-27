Лидеры Турции, Франции, Германии и России провели саммит в Стамбуле

В Стамбуле прошел четырехсторонний саммит посвященный политическому урегулированию в Сирии с участием Реджепа Эрдогана, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Агентство AFP называет встречу «беспрецедентной».

В субботу утром, до начала саммита, президенты России и Франции обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где в пятницу в результате авиаударов правительственной армии погибли семь мирных жителей.

Как заявили в Елисейском дворце, в ходе телефонной беседы французский лидер «напомнил о своих задачах: продлить в Идлибе действие режима прекращения огня, запретить использование химического оружия, открыть гуманитарные коридоры, а также разработать календарь политического урегулирования».

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в субботу утром в Стамбуле со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники, темой переговоров министров также стала ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб.