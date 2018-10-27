Нападение в Питтсбурге на синагогу названо "антисемитским"

Одиннадцать человек стали жертвами нападения на почве ненависти и антисемитизма в синагоге Питсбурга (штат Пенсильвания) 27 октября

Питтсбургские полицейские окружили синагогу «Л'Симха» (Древо Жизни), на востоке города после сообщений о стрелке, который проник в здание.

Как сообщает CBS, подозреваемый ворвался в синагогу во время проведения субботней религиозной службы и начал стрелять по посетителям. Источники в полиции рассказали телеканалу KDKA, что стрелок кричал: «Все евреи должны погибнуть». По информации MSNBC, преступник был вооружен винтовкой AR-15 и тремя пистолетами.

По данным телеканала ABC и агентства Reuters, стрелявший, «белый бородатый мужчина плотной комплекции», уже задержан. СNN со ссылкой на полицию сообщает, что подозреваемого зовут Роберт Бауэрс, ему 46 лет.

Reuters пишет, что утром 27 октября Роберт Бауэрс написал в социальной сети Gab пост, направленный против благотворительной организации «Еврейское общество помощи иммигрантам». Он обвинил общество в том, что оно «привозит захватчиков в страну, чтобы убить наших людей. Я не могу спокойно сидеть и смотреть на то, как убивают мой народ..», написал Роберт Бауэрс в соцсети.

Днем в субботу Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что стрельба в Питтсбурге «не имеет отношения» к законодательству о регулировании оборота оружия. Он добавил, что если бы в синагоге была охрана, трагических последствий можно было бы избежать.

Он предложил ужесточить законодательство о применении смертной казни. Чуть позже, как сообщает Reuters, Трамп заявил, что «это варварское преступление скорее всего, было совершено на почве антисемитизма».

В свою очередь вице-президент Майк Пенс назвал стрельбу в синагоге нападением на свободу религии в США.

Джонатан Гринблатт, глава «Антидиффамационной лиги» (эта организация борется с проявлениями антисемитизма в США) заявил, что стрельба в синагоге «Л'Симха» стала, вероятно «самой смертоносной атакой против еврейского сообщества в истории Соединенных Штатов».

В апреле 2014 года произошла стрельба в Еврейском общинном центре и в интернате для престарелых евреев в Оверленд-Парке, штат Канзас. Тогда погибли трое человек.

На сайте «Л'Симха» указывается, что синагога относится к «традиционной, прогрессивной и демократичной» ветви иудаизма.