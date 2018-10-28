Обвиняемых по делам "Сети" и "Нового величия" поддержали пикетами

В ряде городов России сегодня проходят акции в поддержку обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Активисты, которые содержатся в СИЗО, заявляют, что дела против них сфабрикованы. Некоторые из них утверждают, что к ним применялись пытки.

В Москве и Петербурге власти не согласовали акции в центре города. Активисты все равно намерены их провести. В центр Москвы выйдут родственники нескольких арестованных.

В Петербурге, как сообщает МБХ-Медиа, задержан участник одиночного пикета. Он держал плакат "Оградим детей от произвола ФСБшных чертей". В центр города к месту предполагаемой несогласованной акции стянута полиция.

В Новосибирске прошли одиночные пикеты.

Как сообщает сайт Тайга.инфо, их участники вышли на улицы с плакатами: "В делах „Сети“ и „Нового величия“ преступников нет", "ФСБ пытает детей", "Требую прекратить дело „Сети“, оно сфабриковано". В пикете приняла участие мать одного из обвиняемых Армана Сагынбаева жительница Новосибирска Елена Стригина - сообщает Сибирь.Реалии. Сагынбаев заявлял о пытках.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. Один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.​

Сообщество "Сеть", по версии следствия, также является экстремистской организацией, ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. По этому делу проходят 11 анархистов и антифашистов. Правоохранители считают, что участники сообщества готовили теракты в России, чтобы поднять вооруженный мятеж.