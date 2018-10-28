Мэттис призвал к "прозрачному" расследованию убийства Хашогги

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал саудовские власти провести "прозрачное" расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, сообщает Reuters в воскресенье. По словам Мэттиса, глава саудовской дипломатии сообщил ему, что Эр-Рияд хочет выяснить правду о том, что произошло с журналистом.

В пятницу Евросоюз призвал все страны мира отказаться от поставок оружия Саудовской Аравии, однако некоторые отказались следовать этому призыву. В их числе – Испания. Пентагон тоже пока не планирует сворачивать сотрудничество с Эр-Риядом, с которым США ранее заключили военные контракты на общую сумму около 115 миллиардов долларов. В свою очередь, Германия еще более недели назад объявила о приостановке продажи вооружений саудовцам.

Хашогги вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя три недели саудовские власти признали, что он погиб. По первоначальной версии, он скончался в случайной драке с сотрудниками консульства. Впоследствии прокурор страны заявил, что убийство было умышленным. Королевство объявило об аресте 18 подозреваемых.

Страны Запада считают не вполне достоверной саудовскую версию и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могли быть связаны с руководством страны. Во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашогги умышленным и заранее спланированным.