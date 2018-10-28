Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Мэттис призвал к "прозрачному" расследованию убийства Хашогги

Министр обороны США Джеймс Мэттис

Смотреть комментарии

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал саудовские власти провести "прозрачное" расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, сообщает Reuters в воскресенье. По словам Мэттиса, глава саудовской дипломатии сообщил ему, что Эр-Рияд хочет выяснить правду о том, что произошло с журналистом.

В пятницу Евросоюз призвал все страны мира отказаться от поставок оружия Саудовской Аравии, однако некоторые отказались следовать этому призыву. В их числе – Испания. Пентагон тоже пока не планирует сворачивать сотрудничество с Эр-Риядом, с которым США ранее заключили военные контракты на общую сумму около 115 миллиардов долларов. В свою очередь, Германия еще более недели назад объявила о приостановке продажи вооружений саудовцам.

Хашогги вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя три недели саудовские власти признали, что он погиб. По первоначальной версии, он скончался в случайной драке с сотрудниками консульства. Впоследствии прокурор страны заявил, что убийство было умышленным. Королевство объявило об аресте 18 подозреваемых.

Страны Запада считают не вполне достоверной саудовскую версию и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могли быть связаны с руководством страны. Во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашогги умышленным и заранее спланированным.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG