В Саратове продолжают преследовать НКО, помогавшую больным диабетом

В Саратове региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, обязали встать на учет в качестве так называемого "иностранного агента". Сегодня судья Октябрьского районного суда города удовлетворила соответствующий иск прокуратуры.

Ответчицей выступила нынешний руководитель организации Лариса Сайгина. Она рассказала, что 23 ноября на общем собрании НКО будет поставлен вопрос о его добровольной ликвидации. По ее словам, организация диабетиков фактически не функционирует уже год, с того момента, как прокуратура стала инициировать судебные разбирательства, обвиняя общественников в том, что они являются "иноагентами".

Пожертвования для НКО в последний раз поступали год назад, сейчас на счетах организации лежит ноль рублей. Нет средств даже на то, чтобы оплатить пошлину для постановки на учет в качестве иноагента, которая, по информации Сайгиной, составляет около 1800 рублей.

Судья возразила, что ликвидация организации – это длительный процесс, и приняла решение удовлетворить требование надзорного органа.

В конце мая суд в Саратове признал "иностранным агентом" саратовскую пациентскую организацию, поддерживающую больных диабетом. На нее был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента". Позднее суд признал "иностранным агентом" бывшего президента общественной организации Екатерину Рогаткину. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Поводом для проверки общественной организации стала жалоба студента-медика, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал в интернете, что организация якобы существует на деньги иностранных компаний.