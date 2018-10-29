Reuters: "торговая война" вынуждает фирмы США уходить из Китая

Более 70 процентов американских фирм, работающих на юге Китая, рассматривают возможность переместить производства в другие страны на фоне "торговой войны" между США и КНР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проведенное им в сентябре-октябре исследование, в котором приняли участие 219 компаний.

85 процентов американских компаний заявили, что их прибыли сократились из-за взаимного повышения пошлин Вашингтоном и Пекином. Выяснилось, что лишь 1 процент расположенных в КНР компаний из Америки намерены перевести бизнес на родину. К возвращению американского бизнеса в США призывал президент Дональд Трамп, вводя дополнительные таможенные барьеры против Китая.

Американские фирмы в Китае пожаловались на растущую конкуренцию со стороны компаний во Вьетнаме, Германии и Японии. Президент AmCham South China рассказал Reuters, что в условиях неопределенности клиенты сокращают заказы и уходят к соперничающим фирмам в других регионах. Он заявил, что очень сложно будет вернуть утраченную долю рынка.

За последние месяцы администрация Трампа ввела против Китая дополнительные пошлины на общую сумму 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичным повышением тарифов на сумму 60 миллиардов долларов.