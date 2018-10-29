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Данные о квартире главы "Роснефти" исчезли из Росреестра

Дом, в котором находится квартира, предположительно принадлежащая Игорю Сечину

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Информация о пятиэтажной квартире, принадлежащей главе "Роснефти" Игорю Сечину, исчезла из базы данных Росреестра. Об этом в телеграм-канале написал обозреватель издания "Собеседник" Олег Ролдугин.

По данным журналиста, недвижимость и земельный участок Сечина на Рублевском шоссе получили новые кадастровые номера и перешли в собственность Российской Федерации без положенных конкурсных процедур.

Кроме того, Ролдугин сообщил о приватизации задним числом земельного участка дочки Сечина Варвары. Журналист считает, что подобные схемы позволяют скрыть данные реального владельца недвижимости.

О том, что Сечин купил в центре Москвы квартиру стоимостью два миллиарда рублей, в начале октября сообщило издание The Insider. Расследователи утверждали, что кадастровая стоимость квартиры составляет более 800 миллионов рублей.

В рейтинге самых влиятельных чиновников и бизнесменов российской версии журнала Forbes за 2018 год Сечин находится на четвертом месте.

В 2016 году газета "Ведомости" сообщила, что Сечин приобрел земельный участок вблизи санатория "Барвиха", который принадлежит Управлению делами президента России. Тогда глава "Роснефти" через суд потребовал удалить материал с сайта издания и уничтожить остатки тиража газеты, имеющиеся в распоряжении редакции. Суд удовлетворил этот иск.

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