The Times: ВТБ предъявил иск к Дерипаске на 103 миллиона евро

ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с требованием взыскать свыше 103 миллионов евро с холдинга "Базовый элемент", который принадлежит российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом сообщает британское издание The Times.

Банк обвинил компанию Дерипаски, представившую гарантию по выданным ВТБ кредитам, в нарушении обязательств. В иске указано, что ранее банк потребовал от "Базового элемента" погашения задолженности на общую сумму в 103 миллиона евро и выплаты процентов на 445 тысяч евро, однако денег не получил.

По данным The Times, речь идет о кредитах, выданных ВТБ двум российским строительным компаниям — "Трансстрой-СПб" и "Нитар", которые входят в холдинг Дерипаски.

Издание РБК в свою очередь утверждает, что в холдинге "Базовый элемент" получили материалы дела и изучают их.

