Болсонару объявил о первых шагах на посту президента Бразилии

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о намерении назначить известного борца с коррупцией судью Сержиу Моро на пост министра юстиции. Моро известен по процессу «Автомойка», связанного расследованием хищений в государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras. Среди осужденных был и бывший президент страны Луис Инасио Лулу да Силва.

Также Болсонару заявил, что он перестанет размещать государственную рекламу в тех средствах массовой информации, которые он считает "лживыми". Тем самым он продолжил оказывать давление на главные СМИ страны после своей победы, отмечает "Голос Америки".

Кандидат Социал-либеральной партии Болсонару получил около 56 процентов голосов во втором туре выборов в минувшее воскресенье. Его соперник, левый кандидат Фернанду Аддад, кандидат от Партии трудящихся, получил поддержку 44 процентов избирателей.