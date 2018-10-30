Трамп пообещал ответить на вопросы Мюллера по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News. При этом он отметил, что считает это нелепым, так как, по его словам, "ни в чем не замешан".

В середине октября телеканал CNN сообщил, что Мюллер направил Трампу список вопросов о предполагаемом сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер захочет лично переговорить с главой Белого дома.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США представит результаты расследования вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в середине ноября, после промежуточных выборов в Конгресс. Ожидается, что Мюллер даст заключение по двум основным статьям расследования. Одно из них - возможный сговор предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Кремлём. Второе – попытки президента США воспрепятствовать правосудию.

Москва причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.