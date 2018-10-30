Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп пообещал ответить на вопросы Мюллера по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News. При этом он отметил, что считает это нелепым, так как, по его словам, "ни в чем не замешан".

В середине октября телеканал CNN сообщил, что Мюллер направил Трампу список вопросов о предполагаемом сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер захочет лично переговорить с главой Белого дома.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США представит результаты расследования вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в середине ноября, после промежуточных выборов в Конгресс. Ожидается, что Мюллер даст заключение по двум основным статьям расследования. Одно из них - возможный сговор предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Кремлём. Второе – попытки президента США воспрепятствовать правосудию.

Москва причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG