Новый пакет санкций США

Госдепартамент США вводит санкции в отношении России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

Новые ограничения вступят в силу 22 августа. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, которые используются в сфере национальной безопасности. Речь идет об электронных устройствах, применяемых в авиации.

Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов, то Россию ожидает второй раунд санкций, сообщает сайт NBC со ссылкой на Госдепартамент. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

Последствия введения новых санкций обсуждают: политолог Андрей Федоров, политик Константин Боровой, журналист Андрей Остальский и аналитик Леонид Мартынюк.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза старший

Эфир в 21:05