Пермскому пенсионеру оставили в силе приговор за мак в огороде

Пермский краевой суд оставил в силе приговор пенсионеру Игорю Трошеву, в огороде которого выросли кусты мака. Об этом сообщает агентство ТАСС. Переквалифицировать дело на менее тяжкую статью требовала прокуратура, которая ранее обнаружила в материалах нарушения.

Защита Трошева, которого ранее приговорили к одному году условно по статье о культивации наркотических растений, настаивает на его невиновности. Сам 64-летний пенсионер неоднократно заявлял, что кусты мака выросли из завезенного на его грядки грунта, и что у него не было сил и времени от них избавиться.

При этом специалисты, проводившие экспертизу, настаивают, что такой сорт мака разводится только при специальном уходе и не может без него выжить в уральской климатической зоне.